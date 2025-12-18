18.12.2025 | 21:13

Радан Кънев: Борисов изигра Пеевски и ще го остави да потъне!

"Бойко Борисов е фурнаджийска лопата", заяви той

Българският евродепутат от ПП-ДБ Радан Кънев даде отговор на въпроса какъв е отзвукът на мащабните протести в България, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. Кънев коментира вътрешнополитическата ситуация у нас броени дни преди приемането на единна европейска валута, както и за перспективите пред Европейския съюз през следващата година.

„Правят впечатление в Европейския парламент, когато подобно множество се събере на протест в една от европейските столици – то няма как да не бъде забелязано. Но по-голяма тема са протестите срещу режима на Виктор Орбан. Залогът от това, което се случва в Унгария, е по-голям, защото се очаква за пръв път партията на Орбан да загуби. Изборите в България дори се превръщат в хумористична тема в коридорите на Европейския парламент. След средата на февруари ще имаме яснота за обществените намерения, също така имаме въпросителна дали Румен Радев ще има формация и дали ще се яви на изборите“, заяви Радан Кънев.

„С голямо съжаление ще кажа, повтарям го от 2023 година, че изразът „евроатлантически“ отдавна е изпразнен от съдържание. В момента да се говори за евроатлантически ценности и политика е несериозно. Наблюдаваме сериозен сблъсък между консолидация на Европейския съюз и въобще Европа, говорим за нова индустриална европейска политика, която се ражда мъчително, от друга страна, имаме неприкритото желание на администрацията на Тръмп да владее европейския континент на принципа – разделяй и владей. Оттук нататък въпросът е къде стоим по отношение на това разделение. Дали сме склонни да продължим подлизурската си политика по отношение на САЩ, когато ключовите въпроси за българската национална сигурност се взимаха от американската администрация, дори на много ниско ниво, независимо кой е президент“, каза още той.

„Не знаем нищо за потенциален политически проект на Румен Радев. Знаем само кой ще бъде лидерът на евентуалния политически проект“, заяви Радан Кънев.

„Съвсем не само Румен Радев ще трябва да се позиционира в новите политики и разделения. Всички политици сме изправени пред важни избори. Следващата година ще бъде най-важната за България и Европа по отношение на политиката от 1996 година, ако не е и по-важна дори от 1996 година, когато имаше ясна позиция относно геополитическата ориентация. През последната една година българското правителство и партиите от мнозинството излъчваха противоречиви сигнали, дори противоположни.“

„Борисов винаги е бил майстор да се върти според конюнктурата – без да му се завива свят. Той обслужва интереси от страна на европейски партньори, Русия по отношение на енергетиката и дори американската политика по отношение на националната сигурност. Борисов трябва да е майстор на спорта по фигурно пързаляне, за да не падне. Но той всъщност падна пред очите ни. В последователни дни виждахме Борисов как излиза пред камерите и казва различни неща. Дори влезе в риториката на Путин, за да вземе завой в България“, коментира Радан Кънев.

„Борисов е фурнаджийска лопата в добрия смисъл на думата, но аз не знам положителната конотация на израза. Или дори „от два стола на земята“, но и на този израз не знам да има положителна конотация. Изправени сме в момента пред трима национални лидери – Пеевски, Борисов и Радев, най-овластените хора в държавата, които имат неясна и неевропейска позиция. Борисов изигра Пеевски с оставката и ще го остави да потъне. Моделът на Пеевски в българската политика обаче не е преборен. Това ще бъде много по-дълъг процес, който ще отнеме повече от един парламентарен мандат“, заяви българският евродепутат.

„Нека да различим това, което може да си позволи протестиращият гражданин, и това, което може да си позволи избраникът в Народното събрание. Протестите са по-мирни от протестите в Атина и Париж, както и в по-мирните европейски столици. Протестиращите граждани са в основанието си да изразяват недоволството си с каквито и да си искат изразни средства. Съвсем не смятам, че това е допустимо в сградата на Народното събрание“, заяви Кънев.

„Ние трябва да направим нов геополитически избор, защото този от 90-те се изчерпа. НАТО не е това, което беше, когато влизахме в него. Не фантазирам и не взимам екстремистка позиция. НАТО във вида, в който го познаваме – свърши. Това е нов свят. В този нов свят България трябва да направи нов избор, за който не виждам готовност в Радев и Борисов. Това не е дебат, който ще се реши в обществото с обиди. Физическото лице Делян Славчев Пеевски се оказа достатъчно арогантен, неловък и глупав политически и разкри този модел пред нас. Затова се събра тази цялата негативна енергия срещу Пеевски и Борисов. Те не са създатели на модела, а продукти от него. Вместо ДПС – Ново начало – трябва да е ДС – Ново начало. Репресивният апарат се занимава с българския бизнес, вместо да защитава националния ни интерес. Това е модел на много години“, каза българският евродепутат от ПП-ДБ.

„Влизането в еврозоната е успех от последователна политика в последните 10 години на мнозинството от политически сили в България“, заяви той.

„Влизането на България в еврозоната е едно хубаво решение и исторически няма общо с решенията за влизането в Европейския съюз и НАТО. Това са големите политически решения. Имаме примери с държави в еврозоната, които са тотално пробити от руските служби. Не споделям патоса, че с влизането си в еврозоната няма как да има руско влияние в България. Много е грешна нашата национална перспектива, защото мислим за евроинтеграцията като „отиване някъде“ – ето, отидохме в еврозоната. Но евроинтеграцията не е да влезеш някъде, а да съградиш нещо. Защото все някъде влизаме, затова манталитетът ни е все едно сме на гости. Не можем да разберем, че сме част от процеса. Европейската интеграция е нещо, което предстои, защото Европа се среща с толкова големи рискове, които по времето на Договора от Маастрихт не ги е имало. В момента Европа е изправена пред съвсем различна криза, защото трансатлантическата връзка е скъсана“, каза Радан Кънев.

„Европейската интеграция тепърва започва, а не приключва с влизането на България в еврозоната“, коментира българският евродепутат.

„По време на президентските избори в Украйна се говореше, че Володимир Зеленски е проруският кандидат на Путин. Русия си мислеше, че ще превземе Киев, ще назначи марионетен режим и ще приключи с независимостта на Украйна. Сега обаче виждаме мъчителна и позиционна война от повече от 3 години. Ясно си даваме сметка, че руските имперски въжделения нямат край. Където е стъпил руски войник – там е Русия, но това категорично включва страшно много европейски земи. Европейският изток разбира, че ако Русия унищожи украинската независимост, тя ще се огледа и по-нататък. Виждаме, че Зеленски допусна възможността Украйна да не е част от НАТО, а популярността на НАТО сред украинските граждани се срива. Модерните гаранции за сигурност в Европа няма да са да разчитаме на американския чадър, а на собственото си богатство и сили. Украйна трябва да бъде важна част от европейския отбранителен съюз“, коментира Радан Кънев.

„Най-тежката година съвсем не пречи да бъде най-успешната година. Голямата промяна не идва сама. Хората сме мързеливи и повечето успешни промени са плод на кризисните ситуации. Надявам се, че скоро Украйна, Молдова и Грузия ще бъдат част от обединена Европа. За България нещата са протестни – ние трябва да започнем с разграждането на ченгеджийския модел. Трябва да има реален силов апарат, който да се занимава с национална сигурност. Трябва да спрем бюджетното прахосничество с ясен хоризонт за българската икономика десетилетие-две напред и със сигурност да бъдем активен участник в новата европейска сигурност и икономика“, заяви Радан Кънев пред Божидар Русев.