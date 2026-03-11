11.03.2026 | 21:47

Радев няма да прави предизборна кампания

Той разчитал на вълната от подкрепа към него и смятал, че включването в дебати и обикалянето из страната биха намалили ентусиазма от излизането му на парламентарния терен

Румен Радев няма намерение да води предизборна кампания, съобщиха от приближени до президента, който се включва в изборите с коалиция „Прогресивна България“. Доскорошният обитател на „Дондуков“ 2 разчитал на вълната от подкрепа към него и смятал, че включването в дебати и обикалянето из страната биха намалили ентусиазма от излизането му на парламентарния терен. Без съмнение след огласяването на хората, които ще бъдат включени в листите му, ще последват куп въпроси за някои от тях, а е възможно да бъдат осветени нелицеприятни факти от биографиите на избраниците. Тогава мълчанието е за предпочитане пред обяснителния режим.

Радев планирал да даде не повече от три интервюта по време на цялата кампания. Досега той направи пространен разговор с Бойко Василев в „Панорама“, но не е ясно кои са малцината други журналисти, пред които ще се съгласи да говори.

Главен кадровик на бъдещата формация е доскорошният му съветник по вътрешна политика Николай Копринков, който лично кани хора да се включат в листите и провежда събеседвания с тях, интригантства „Филтър“. По ирония на съдбата с организационната дейност на формацията се е заел бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, който преди време беше обект на иронични коментари от страна на Радев. Днес собственикът на верига от апартаменти в престижни столични квартали Цветанов не спира да сипе хули срещу ГЕРБ. Той се обърна срещу партията, за която работеше дълги години и на която дължи кариерното си израстване. Мнозина помнят как целуваше ръце на вожда си Бойко Борисов, докато изпълняваше функциите на негова дясна ръка.

Месец и половина преди изборите Радев смята да приложи позната тактика по време на вота. Той е решил да лиши кандидат-депутатите си от възможността да се възползват от конституционното си право за преференции, за да пресече евентуално корупционна победа на някой от тях и появата на не толкова желани фигури в парламентарната група. За бившия държавен глава не била важна толкова професионалната експертиза на хората, колкото лоялността към лидера. Последното е често практикувано у нас през последните 82 години.

Като главен говорител по време на кампанията на Радев ще се изявява основно бившият шеф на кабинета му Иво Христов, който е кръстникът на коалицията „Прогресивна България“. Името, както и логото й, оказало се заимствано от други проекти, породи доста обществени дебати.

Иво Христов шокира социалистите с участието си в „Панорама“ миналия петък, като заяви, че БСП и ПП-ДБ не са желани партньори на „Прогресивна България“, а Румен Радев иска да управлява сам. „Имаме различни разбирания по много теми, включително се разделихме по тази за референдума. Това е определено разбиране за демокрацията. Аз вярвам на колективната мъдрост на гражданите повече, отколкото на незаинтересованата експертиза на експертите. Имаме и други различия. Няма желан партньор и се надявам да не се налага да търсим такъв, но това зависи от гражданите“, заяви Христов, а на въпроса какво ще предприемат, ако все пак се наложи управление в коалиция, Христов отговори така: „Въпрос на разговори и въпрос на конюнктура в Народното събрание. Ние не знаем кой ще влезе вътре“.

Христов обясни и защо е било избрано името „Прогресивна България“, което според него е заявка за излизане от застоя, в който се намира България. Той уточни, че прогресът е понятие, което съществува в политическата лексика още от XIX в. „Всъщност нему дължим държавата, в която живеем, Европа, в която живеем, социалната държава, свободите с които се ползваме“, поясни най-близкият човек до Радев, без който президентът не взема нито едно политическо решение и не прави публични изказвания.

Изявата на Христов потвърждава все по-налагащата се теза, че най-вероятно Радев няма да влезе в коалиция с ПП-ДБ, а сега се оказва, че би отхвърлил и БСП – партията, чиито членове го издигнаха за президент и го подкрепиха два пъти на избори. Това обаче може да мобилизира социалистите, които са малко под чертата за влизане в парламента според досегашните социологически проучвания. Най-твърдото ядро на партията може би пак ще заложи на столетницата, възмутено от дистанцирането на Радев от БСП, партията, която може да се чувства с основание използвана и предадена.

Много от по-младите леви хора били склонни да дадат нов шанс на БСП, след като тя бе оглавена от Крум Зарков. В същото време новият лидер предизвиква и критики у по-консервативните социалисти заради пристрастието си към либералните идеи. Стари партийни кадри смятат за недопустимо да става част от общността на Сорос за сметка на изконни за столетницата традиции, сред които топлата връзка с Русия.