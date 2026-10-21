21.10.2026 | 10:24

Радев: Пеевски и Борисов са изнервени, че не могат отново да влизат „сглобки“ (видео)

Няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида, закани се премиерът

Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но задържането на кмета е начало на разплитането на корупционни схеми. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерски съвет.

С уговорката, че не коментира политически лидери на заседанията на правителството, Радев отправи критики към лидера на ДПС Делян Пеевски и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си. Ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, заяви Радев.

Той посочи, че досега усилията на ДАНС и МВР за разкриване на корупционни практики са се сблъсквали с пречки в прокуратурата. „И на централно, и на регионално ниво. Но от вчера това се промени“, каза премиерът.

По думите му задържането на кмета на Сунгурларе е знак за промяна. „Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят. Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, заяви той и продължи:

„Пеевски и Борисов се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие. Изнервени са, че не могат отново да влизат „сглобки“, защото вече не могат да диктуват решенията на правителството и губят контрол върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“.

БГНЕС припомня, че във вторник кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов бе отведен за разпит в местното районно полицейско управление в рамките на съвместна специализирана операция на ДАНС и ГДБОП. Действията на органите на реда срещу градоначалника и администрацията му са продиктувани от съмнения за сериозни злоупотреби с обществени поръчки.