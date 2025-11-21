Радев размаза Пеевски: Всяка седмица лети до Дубай с частен „Фалкон“. Съсипва и разпродава всичко, до което се докосне

„Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента, за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен „Фалкон“ е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства – наред е държавата.“
Така президентът Румен Радев коментира пред журналисти предложението на Делян Пеевски да се закрие Авиоотряд 28. „Пеевски и Борисов демонтират държавата“, допълни президентът.
Ето какво каза държавният глава:
Поздравявам всички български граждани – както тези, които се борят за референдума, така и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата.
С отказа си да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки.
Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората.
Тарторът на правителството седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“. Неговата запазена марка е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата.
От три години предупреждавам за неизбежното в Украйна, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията, а тя можеше да предотврати загубата на много човешки животи и огромни разрушения.
