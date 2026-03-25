Райчев: Част от българите вярват, че шестимата от Петрохан са убити от КГБ

Останалите пък са сигурни, че е намесена мафията и се прикриват данни за накотрафик, добави той

Драмата с шестте жертви в Петрохан и Околцица раздели българите на две части, но всички са единни, че властта е гадна. Едните я критикуват, че крие нещо, като си мислят за мафия, наркотрафик и т.н., а другите – смятат, че шестимата са убити от офицери от КГБ, които специално са пристигнали за целта. Това каза в „Лице в лице“ по бТВ социологът Андрей Райчев.

„Към това се добавя, че наистина страховете на хората, че еврото ще повиши цените значително се оказаха верни и оттам рухна остатъка от доверието към властта. Ако тази тенденция се забави, може да имаме ниско гласуване“, коментира той.

Според него в последните дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е като прероден. „Той е весел, върна се към най-добрите си времена. Чувства се много добре. Румен Радев пък е малко стегнат. Не се е отпуснал. Вижда се това с просто око“, заяви социологът.

„Почти е сигурно, че ще гласуват 3 млн. българи. Предполагаше се, че може да стигнат до 3,4 милиона. Ако до урните отидат 3,5 милиона избиратели, генералът ще има 120 депутата, а при 3 млн. гласоподаватели – 90 народни представители“, прогнозира той.

Според него най-малко критикуван ще е Радев, ако след изборите управлява с ПП-ДБ и доста повече, ако направи коалиция с ГЕРБ.

PR експертът Диана Дамянова пък коментира, че лидерът на „Прогресивна България“ не иска да каже кой ще е неговият партньор, защото ни убеждава, че трябва да получи 120 гласа. Катарзисът ще настъпи, когато излязат цифрите от вота, добави тя.

„Забележително е посланието, което ПП-ДБ пуснаха още два месеца преди изборите. Това е мечтата за 121 депутата. Тази мода след това я последваха още няколко партии. В този смисъл имаме класическо обезценяване на говоренето. Когато обещаеш нещо, което и ти знаеш, че не може да постигнеш, както и на хората им е ясно това, то се превръща в куха фраза. Ако непрекъснато искаш нещо, което не постигаш, отслабваш мнението на хората за себе си“, заяви Дамянова.

„Радев започва да фейсва реалността, а тя е, че тези 120 депутата са една непостижима цел и от два дни казва „Дайте ми цялата власт“ и удряйки по ГЕРБ, ДПС-НН и шарлатаните, казва „Няма с кого да направя коалиция“, добави тя.

„ПП-ДБ ще отидат при Радев и с това ще загубят още 1/3 от симпатизантите си. Те са убедени, че властта е единствения механизъм, с който могат да влияят на нещата. Въпросът е дали ще им стигнат гласове и дали президент 2017-2026 ще се съгласи. Моята прогноза е, че ще се търси някакво съгласие за нови избори през ноември“, каза още PR експертът.