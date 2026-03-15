15.03.2026 | 18:20

Млада жена почина след естетична процедура с хиалурон, прокуратурата започна разследване

Проверяват лекар от Дупница, за когото има данни, че може да е извършил процедурата

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при дупнишки лекар, съобщава БНР като се позовава на Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон – хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.

Засега не се дават подробности по случая. Според коментари в социалните мрежи погребението на жената е днес – 15 март, в гробищния парк в квартал „Бакърена фабрика“.

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове – особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без достатъчен опит.

Регионалната медия „Вяра нюз“ твърди, че младата жена се е подложила на процедура за поставяне на хиалуронова киселина в областта на гърдите.

След това обаче се е появила болка и оток, а симптомите са я накарали да потърси спешна медицинска помощ. Сайтът публикува и медицинска епикриза на жената, която показва данни за полиорганна недостатъчност и септичен шок.