25.02.2026 | 17:57

Резил: Главният секретар на МВР не може да чете!

Емил Дечев с атака към Мирослав Рашков: Дом за нежни души със скъсани менискуси

„Искам специално да благодаря на г-н Тошко Йорданов, защото затвърди убеждението ми да поискам от Министерски съвет да предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаване на главния секретар на МВР – човекът, който преди малко се изчервяваше от срам, че не може да чете от трибуната на Народното събрание“.

Така с поредица от критики служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев критикува от трибуната на парламента главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

И продължи с критиките към главсекта. „Дом за нежни души, със скъсани менискуси – това са номер едно и номер две. Номер едно и номер две от професионалното ръководство на МВР. Срича, а е главен секретар и има 5 глоби. Мен не ме интересува това, а какво е било положението преди да поискам справката и знаех много добре – имаше 5 неплатени фиша“, ядоса се Емил Дечев.

Той запита защо главният секретар на МВР, директорът на ГДНП и директор на дирекция „Криминална полиция“ се съгласяват да извършват нарушения. „Защо го правят? Защо те не казват, уважаеми г-н министър, считаме, че ни карат да извършваме, което е или престъпление, или административно нарушение и много ви молим да изчакаме до понеделник, когато ще ви го дадем“, запита Дечев. Причината да се види с Папалезов е да получи информация и да бъде подготвен за брифинга.

„В неделя бях сам, с моето 9-годишно дете, където с г-н Папалезов изпихме по едно кафе и това беше всичко“, сподели Емил Дечев за срещата си с представителя на ГДНП от отдел „Криминална полиция“.