01.06.2025 | 16:11

Румен Овчаров с тежка оценка: Радев е приключила политическа фигура

Бившият министър се гордее, че е в американския списък "Магнитски"

Румен Радев вече е приключила политическа фигура без реален принос към решаването на проблемите в страната, заяви Румен Овчаров в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Според бившият енергиен министър Радев, вместо да бъде алтернатива на ГЕРБ, както са очаквали избирателите, се е превърнал в част от проблема.

„Румен Радев отдавна не е част от решението на проблемите, той е част от проблемите. Избрахме го за президент, за да е алтернатива на ГЕРБ. Имаше възможност да проведе съдебната реформа. Но за девет години не постигна нищо. Днес той играе по правилата на сглобките и прави популистки жестове. За мен Радев е приключила политическа фигура„, коментира Румен Овчаров.

Овчаров коментира и външнополитическите действия на държавния глава, като подчерта, че Радев е поставен в зависимост от Ердоган по линия на договора с „Боташ“.

„Не Бойко Борисов, а Радев трябва да сложи наколенките пред турския президент„, твърди бившият енергиен министър от БСП.

Овчаров се изказа и по повод включването си в списъка „Магнитски“, заявявайки, че се гордее с това. Причината – критичната му позиция към американското ядрено гориво. По думите му, други фигури като Пеевски са попаднали в списъка по доноси от представители на ПП-ДБ.

В заключение Овчаров отхвърли твърденията, че сегашните протести са инспирирани от ГЕРБ или Радев.

„Който казва това, говори повърхностно. Протестите са на хората, на тези, на които им писна от лъжи. Затова гласуват само 30%. Политиците подценяват народа, наричат го прост и неук – и той вече не търпи„, каза Овчаров.

Според Овчаров политиците са започнали да „размахват тези“ – преди за съдебната реформа, сега за смяната на еврото.

Бившият енергиен министър от БСП коментира и идеята за съставяне на нова партия около Ахмед Доган, наричайки я „опит за спасяване на автентичното ДПС„.