Румен Спецов ще прибира по 185 бона заплата от „Лукойл“ на месец?

Избраният от правителството за особен управител на санкционираната от САЩ „Лукойл“ Румен Спецов ще получава рекордна месечна заплата на новата си отговорна длъжност. Доскорошният шеф на приходната агенция НАП ще прибира всеки месец по 185 000 лева, за да се разпорежда с управлението на петролната рафинерия.

Възнаграждението на Спецов го превръща в най-скъпоплатения държавен служител, а неговата заплата надвишава чувствително месечното възнаграждение на управителя на БНБ Димитър Радев, кото получава 32 500 лева, пише „Уикенд“. Оказва се, че внушителната сума от 185 000 лева е стандартната заплата, която и до този момент е получавал ръководителят на „Лукойл“.

Назначението на Румен Спецов за особен управител предизвика противоречиви реакции, а бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който през 2021 година го постави като шеф на НАП, публично обяви, че някогашният културист няма компетенцията да управлява петролната рафинерия, тъй като не отговаря на изискването да има 5-годишен опит в търговията и доставките на нефт и нефтопродукти. Други обаче контрират, че Спецов е доста компетентен и на практика след паричните потоци на петролния холдинг поне 3 години в качеството си на началник на НАП.