04.10.2026 | 9:28

Съдът решава съдбата на Мегера: Прокуратурата иска постоянен арест за убиеца от Пловдив

Същественият въпрос е дали някой е поръчал екзекуцията на бизнесмена

Славчо Мегеров – Мегера се изправя днес пред Пловдивския окръжен съд, където прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста по обвинението за предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният мъж е обвинен, че около 1 часа след полунощ на 30 септември е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие в жилищна кооперация в Пловдив.

Според държавното обвинение двамата са се познавали, а една от основните линии в разследването води към неуредени финансови отношения.

Разследващите не затварят случая само около Мегеров и проверяват дали други лица са участвали в подготовката или извършването на престъплението.

След убийството полицията започна операция по издирването на заподозрения и само часове по-късно Мегеров беше локализиран и задържан в София.

Оттогава криминалистите възстановяват движението на двамата мъже, телефонните им контакти и срещите им в дните преди стрелбата. Извършени са огледи на жилища, автомобили и други обекти, а част от иззетите веществени доказателства вече са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. От прокуратурата подчертават, че работата продължава по няколко версии и че се проверява съпричастност на други лица.

Един от най-съществените въпроси остава как точно се е стигнало до фаталната среща. Полицията е установила, че Мегеров и Филипов са поддържали контакт и преди убийството, като според директора на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов двамата са разговаряли и около две седмици по-рано.

Познанството им не е било случайно – те са имали отношения от години, включително пресечни точки в бизнеса.

Засега прокуратурата определя финансовия конфликт като важна линия, но разследването не приема това автоматично за единствен мотив.

Флагман.бг вече съобщи за друга версия, която също се проверява – спор за сериозна сума пари, свързан с нелегални футболни залози. По информация на медията става дума за конфликт за около 3 млн. евро, но тази конкретна сума и произходът на парите не са потвърдени официално от прокуратурата. Затова на този етап те остават част от информацията, която разследващите трябва да проверят и подкрепят с доказателства. Официалната формулировка на държавното обвинение остава по-широка – личен конфликт, породен от неуредени финансови отношения.

Името на Мегеров междувременно изплува и в друго досъдебно производство, започнало месеци преди смъртта на Филипов. Той е бил сред трима души, проверявани за кражбата на килограм инвестиционно злато на стойност близо 190 хил. лева от пловдивско жилище. При претърсване на дома му са били иззети два DVR-а и мобилен телефон, но не са намерени златото, инструменти за разбиване или биологични следи, които пряко да го свържат с престъплението. По това производство Мегеров не е привлечен като обвиняем, а техническите изследвания на устройствата продължават.

Криминалното минало на обвиняемия също е част от картината, която съпътства разследването, но то само по себе си не доказва участие в убийството на Филипов. Мегеров е попадал многократно в полезрението на полицията и има предишни присъди, включително за тежки престъпления, като през годините името му е свързвано и с разследвания за въоръжени грабежи. Сега обаче съдът трябва да прецени конкретните доказателства по настоящото обвинение и дали има основания той да остане зад решетките до развитието на делото. До влизане в сила на окончателна присъда Славчо Мегеров се счита за невинен.

Решението за мярката е първият сериозен съдебен тест за събраните от полицията и прокуратурата материали след убийството на Илиян Филипов. Ако съдът уважи искането на държавното обвинение, Мегеров ще остане в ареста, докато разследването продължава с експертизи, нови разпити и проверки на връзките между участниците в случая. Особено внимание се отделя на въпроса дали обвиняемият е действал сам и дали финансовият конфликт обяснява изцяло престъплението. Именно по тези направления прокуратурата и МВР продължават да събират доказателства.