19.10.2026 | 9:25

Явор Гечев назначил Силвена Роу за съветник по дълголетие в парламентарната комисия по земеделие

За целта се върнала от Дубай. Твърди, че е световен експерт по "хранене за дълголетие"

Председателят на комисията по земеделие и храни в Народното събрание Явор Гечев е поканил Силвена Роу за съветник в комисията. Това се похвали самата Роу пo NOVA, като обясни, че се върнала от Дубай за целта. Роу каза, че сътрудничи на комисията като световен експерт по „хранене за дълголетие“. Тя обясни, че задачата ѝ е свързана със сертифициране за качество на българските храните за сирена, меса и вино, а след това да премине към храненето на децата.

„Моята идея, нашата идея, е да създадем сертификати за най-качествените, най-висококласните храни“, заяви Роу, според която в България има сертификати за безопасност, за автентична рецепта, но не и за качество.

У нас съществуват стандарти за безопасност на храните, за рецептури и технология, както и за произход. Що се отнася до качеството, то към момента е обхванато от БДС, които определят рецептурите и технологията на производство.

„Сега говорим за създаването на нова система и сертификация за превъзходно качество, за най-доброто от най-доброто. Тя няма да замества съществуващите стандарти, а ще надгражда над тях и ще отличава онези български храни, които надхвърлят изискванията на БДС по качество на суровините, вкус, хранителна стойност и автентичност.“, обясни Роу пред Булевард България.

Роу смята, че традиционните български храни са рецепта за дълголетие: „Моята ДНК е във фурор, когато ям българска храна“, каза тя.

Затова преди да пътува към Дубай, където живее, си купува сезонни български храни. „Първо отидох на пазара тук и гледам какво е в сезон. Сега си купих хрян“. коментира Роу, като допълни че си купува още кисело мляко и сирене преди да пътува и няма проблеми с пренасянето им.

Според нея България няма ресторант със звезда „Мишлен“, защото няма история, а „когато инспектор от „Мишлен“ влезе в ресторанта, той сяда и очаква да чуе история. Защо тази гозба е пред него, как е създадена, как шефът помни как баба му, стринка му, леля му са правили това“.

Затова тя ще се заеме с избора на 10 храни като лютеница, луканка, сирене, филе „Елена“, халва и др. традиционни храни, които да бъдат сертифицирани за качество.

„Искам да имаме претенции за звезда „Мишлен“. Нека да са и български готвачи. Имаме и доста чуждестранни готвачи, добре дошли са тук. Обаче нека да е български готвачът, който вземе звездата. Защото българското е в ДНК-то на българина. Аз знам какво е. Живяла съм в чужбина и живея още в чужбина, над 40 години. Знам какво става в моето тяло, когато имам българска храна. Моето ДНК е във фурор, в парти. Става пиршество вътре, когато ям българска храна. Нещо става. Моите клетки се радват“, обобщи Роу.