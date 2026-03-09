09.03.2026 | 21:10

Скандал в НКЖИ: Рокади, обвинения, оставки и милиони зад гърба на министъра

Националната железопътна компания изпълнява проекти за 2 милиарда евро

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), която изпълнява големи жп проекти за около 2 милиарда евро, е разтърсена от вътрешни разпри и корупционни обвинения. Те са провокирани от плащане към строителната компания „ВДХ“ на бизнесмена Велико Желев, извършено буквално същия ден, в който правителството на Росен Желязков, контролирано от Бойко Борисов и Делян Пеевски, се смени със служебното на Андрей Гюров.

Новият министър на транспорта е Корман Исмаилов – изключен преди повече от десетилетие от ДПС, бивш лидер на НПСД и бивш депутат от Реформаторския блок, известен с острите си критики към модела „Пеевски“. Поставянето му начело на транспортното министерство бе разчетено като опит да се пресече влиянието на Борисов и Пеевски във ведомството и различните лобистки интереси в сектора.

Плащанията към „ВДХ“ на бизнесмена Велико Желев стават в деня, в който Корман Исмаилов поема поста – 19 февруари 2026 г., въпреки издадената от него заповед за незабавно спиране на всички плащания. Въпросът кой е „разпоредил това безобразие“ (крилатата фраза на Асен Василев), все още няма отговор. Министър Корман Исмаилов е наредил проверка.

Но междувременно в НКЖИ излезе наяве остър вътрешен конфликт, за който може да се предположи, че е резултат от сблъсък между кадри, свързани с новия партиен играч и бивш президент Румен Радев, и санкционирания за корупция по закона Магнитски от САЩ и Великобритания лидер на „ДПС Ново начало“ Делян Пеевски.

Ето хронология на събитията.

На 2 март Корман Исмаилов издава заповед, с която назначава Мария Генова за член на Управителния съвет на държавната компания НКЖИ. Вписването ѝ в Търговския регистър става на 6 март. Тя е назначена временно, като независим член, до провеждането на конкурс на мястото на Тодор Василев. Той е бивш депутат от „Има такъв народ“ и бивш шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“, назначен от предишния транспортен министър Гроздан Караджов (ИТН).

Мария Генова е била съветничка на Тодор Василев. Според неофициални източници на сайта Mediapool в НКЖИ, именно тя е настоявала на компанията „ВДХ“ да бъде изплатена почти цялата сума от 25 млн. евро, които бяха отпуснати в последните дни на правителството на Росен Желязков за индексация по договори за модернизация на жп линията София – Бургас.

В крайна сметка „ВДХ“ получава близо 7 млн. евро в деня на смяната на властта – 19 февруари. В него не е посочено какво се случва с останалите 18 млн. евро. От обясненията се подразбира, че те все още не са разплатени. Първоначалната идея беше с отпуснатите 25 млн. евро да се плати пропорционално на всички фирми спрямо свършената работа.

Плащането към „ВДХ“ е станало въпреки издадената писмена заповед на 19 февруари от новия служебен министър Корман Исмаилов за временно спиране на всички плащания. Тя е била изпратена до всички компании под шапката на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). Забраната е мотивирана с подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и на контрола на разходването на публични средства, съобщиха в от ведомството в понеделник, 9 март.

Внезапна оставка

Малко по-рано същата сутрин и.д. заместник-генералният директор на НКЖИ Нели Андреева обяви пред извикани от нея медии, че подава оставка. Като причина изтъкна „продължаването на корупционния модел с назначаване на лица, които са част от него“, очевидно визирайки Мария Генова. „След последните скандални назначения в НКЖИ получих недвусмислени доказателства, че в сферата на дейност на Министерството на транспорта, не само че нищо няма да са промени, а напротив – проблемите ще се задълбочават. Фирмите, които са част от този модел, вероятно ще продължат да се облагодетелстват с публичен ресурс. Имам предвид сключване на договор, след като това е било забранено от министъра, който договор изцяло обслужва финансовите интереси на статуквото“, заяви Нели Андреева, цитирана от БНР, без да посочи кой договор визира и кого конкретно обвинява.

Тя призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на транспортния министър Корман Исмаилов. Официално Нели Андреева е в болничен от 4 март 2026 г., се казва в съобщението на МТС по случая.

Транспортният министър е разпоредил одит

На 24 февруари със заповед на министъра на транспорта Корман Исмаилов е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е заради множество сигнали до министъра. Срокът за извършването на проверката е 20 работни дни, допълват от министерството.

Корман Исмаилов казва, че Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил, след съгласуване с политическия си кабинет. В него влизат двама заместник-министри. Единият е Димитър Недялков, който заема поста още от времето на Георги Гвоздейков и беше депутат от „Продължаваме промяната“. Другият е Мурад Тюрк, който е работил в НКЖИ и има опит с управлението на мащабни жп проекти.

Въпроси към Нели Андреева

От 4 март Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист, се казва в съобщението на МТС.

„Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии, министър Исмаилов отправи покана към Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага. Нели Андреева обаче отказва срещата„, твърдят от министерството и задават реторичен въпрос:

„Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?“

„По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция“, допълва се в съобщението, с което министърът отправя следните въпроси към Андреева:

Кой е конкретният „корупционен модел“ в НКЖИ, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?

Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над 6 години, знаела ли е тя за този модел и, ако не – кога е научила?

Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?

Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност, се казва в съобщението на МТС.

Министър Исмаилов очаква Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага. Той призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.

От края на 2019 г. досега Нели Андреева заема висши постове в НКЖИ, като отговаря за стратегическите жп проекти, финансирани с европари, а в различни периоди е била и и.д. заместник-генерален директор на НКЖИ с ресор „Стратегия и администрация“. Неофициално Нели Андреева се смята за близка до президентската администрация и има подкрепата на бившия служебен транспортен министър в правителствата на Румен Радев – Христо Алексиев.

Коя е Мария Генова?

Мария Донова Генова също не е ново лице в НКЖИ. Тя е доведена от инж. Иван Бакалски, който ръководи важния жп проект Пловдив – Бургас. В ръководството на НКЖИ се издига по времето на правителството на Николай Денков, като тогавашният транспортен министър Георги Гвоздейков първо я прави член на Управителния съвет на НКЖИ, а след това я назначава за генерален директор на националната железопътна компания.

Мария Генова обаче се задържа на поста само няколко месеца – от октомври 2023 г. до юни 2024 г. Подава оставка заради серия от железопътни инциденти по настояване на Гвоздейков. Мария Генова е била представител на партията „Движение България на гражданите“ на Меглена Кунева на парламентарните избори през 2013 г., показва справка в ЦИК.

Другите двама членове на Управителния съвет на НКЖИ са генералният директор на държавната компания Александър Вецков (професионалист от системата) и Йордан Върбанов, от квотата на ГЕРБ. Те бяха назначени от бившия министър Гроздан Караджов след серия от тежки жп инциденти.