19.10.2026 | 9:05

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

Бившата годеница на Доналд Тръмп-джуниър и посланик в Гърция бе отстранена след скандални разкрития за неплатени сметки и натиск върху дарители. Падението й беляза поредния трус във вътрешния кръг на американския президент

З а нея всичко започна толкова обещаващо.

Кимбърли Гилфойл – американският посланик в Гърция, докато не беше уволнена на живо по телевизията във вторник, когато новият прессекретар на Белия дом обяви, че президентът Тръмп е поискал оставката ѝ – в един момент беше сгодена за Доналд Тръмп-джуниър, най-големия син на държавния глава. Двойката притежаваше имение за 9,7 милиона долара във Флорида, появяваше се рамо до рамо на предизборните митинги и си разменяше трогателни публикации в Instagram, пише The New York Times.

„Влюбвам се в годеника си все повече и повече с всеки изминал ден“, написа Гилфойл в Instagram на Свети Валентин през 2022 г. „@donaldjtrumpjr, ти си най-добрият ми приятел, моята опора и моят човек завинаги.“, пише още тя.

„Honey please I need you to get this done for me.“ How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. https://t.co/UIMczNpkmV https://t.co/3vImYwDt9I — The Wall Street Journal (@WSJ) October 7, 2026

„Благодаря ти, че винаги си до нас, независимо какво ни подхвърлят хейтърите“, отвърна той през 2024 г. „Обичам те.“

Днес Тръмп-джуниър вече е женен за модел и светска личност от Флорида. А г-жа Гилфойл, номинирана за посланик в Гърция от президента малко след развалянето на годежа ѝ преди две години, се оказа без работа. Причината: поредица от уронващи престижа ѝ разкрития във The Wall Street Journal. Излезе информация, че е принудила дарител на Републиканската партия да опрости 100 000 долара от кредитната ѝ карта American Express точно преди изслушването за утвърждаването ѝ в Сената през юли 2025 г.

Възходът и падението на 57-годишната Гилфойл не бяха изненада за служителите в Белия дом, където мнозина я възприемаха като екстравагантна купонджийка с прекалено съмнителна преценка.

Нейните поддръжници обаче твърдяха, че зад блясъка се крие сериозен професионалист. Гилфойл, бивша водеща във Fox News и бивш прокурор в Сан Франциско и Лос Анджелис, някога беше омъжена за Гавин Нюсъм – който по-късно стана губернатор на Калифорния и един от най-острите критици на Тръмп от Лагера на демократите.

Така или иначе, тя бе част от най-близкия кръг на Тръмп с ключова роля както в семейството, така и в политическите му кампании. Бързината, с която президентът я отстрани, показа готовността му незабавно да се отърве от всеки, който се превърне в бреме или източник на срам. Това обаче ѝ остави малко причини да запази лоялност към него и семейството му в момент, когато политическото му влияние започва да отслабва.

Обявявайки оставката си, Гилфойл категорично отхвърли обвиненията като „фалшиви“ и се zareче да защити категорично името си. В разговор с журналисти пред Белия дом самият Тръмп по никакъв начин не даде знак, че възнамерява да застане зад гърба ѝ.

„Тя никога не е била част от моето семейство“, заяви той. „Доколкото помня, излизаше със сина ми преди доста време.“, каза още президентът.

The steep rise and spectacular fall of Kimberly Guilfoyle. President Trump cut her loose after damaging news reports about her tenure as ambassador to Greece. Once a prominent Trump insider, she suggested she will now fight to defend her reputation.

https://t.co/tbugPsRW1p — Laurentiu B . 🇪🇺 (@laurbjn) October 13, 2026

Назначението на Гилфойл в Атина преди по-малко от година от самото начало се смяташе за изключително необичаен ход.

До известна степен именно Дон-джуниър ѝ осигури поста – макар и косвено. През декември 2024 г. той и моделът Бетина Андерсън бяха заснети да се държат за ръка на излизане от ресторант в Палм Бийч. Едва ден по-късно новоизбраният тогава президент Тръмп обяви, че номинацията му за посланик в Гърция е именно Кимбърли Гилфойл.

Моментът подсказваше опит на президента да я изпрати възможно най-далеч от страната в един деликатен за сина му момент (Тръмп-джуниър се ожени за Андерсън по-рано тази година). Близки до Гилфойл твърдяха, че това не е така, въпреки че в Гърция още тогава се питаха дали Вашингтон не им изпраща просто изоставената годеница на президентския син.

Пристигайки в Атина, Гилфойл мигновено се превърна в медийна сензация, слизайки от частния самолет на американски бизнесмен от гръцки произход. Тя се появи с прозрачна черна вечерна рокля на официална вечеря за Деня на благодарността, пошегува се пред гръцкия президент при връчването на акредитивните си писма, че „си търси нов съпруг“, и редовно осъмваше в нощните клубове на Атина.

„О, изобщо не беше толкова късно, беше към 3 сутринта“, заяви Гилфойл в интервю за The New York Times миналата година по повод появата ѝ в нощен клуб за участие на нейния близък приятел – известния поп певец Константинос Аргирос.

Папараците я следваха на всяка крачка, но местните признаваха, че Гилфойл работеше със същата страст, с която и купонясваше. Поради поста ѝ и възприеманата ѝ близост до Белия дом, гърците я смятаха за една от най-влиятелните фигури в страната. Напълно забравени останаха думите ѝ по Fox News по време на гръцката финансова криза през 2015 г., когато нарече гърците „търтей“, които трябва да бъдат превъзпитавани като куче, което „пишка върху килима“.

В началото на мандата си тя обяви две мащабни бизнес сделки – развитието на подкрепяно от САЩ пристанище край Атина и проучванията за природен газ до остров Корфу. И двата проекта бяха подготвяни отдавна, но според гръцки представители тя е форсирала процеса с месеци, за да може реализирането им да съвпадне с нейния мандат.

Здравният министър на Гърция Адонис Георгиадис бе сред онези, останали впечатлени от нея. „Когато се появи за първи път, хората си казаха: „Какво е това?“, спомня си той. Но добавя, че щом върши работа, „на кого му пука, че е била с прозрачна рокля?“.

Падението ѝ започна миналия месец, когато The Wall Street Journal публикува разследване за потенциален конфликт на интереси около енергийните сделки на Балканите. Скандалът обаче ескалира рязко след разкритието, че зад кулисите е молила републикански дарител да покрие дълговете по кредитната ѝ карта, докато е чакала потвърждение от Сената.

„Скъпи, моля те, трябва да уредиш това за мен още днес“, гласи текстовото съобщение изпратено до дарителя Ерик Дитърс. Сам той предостави екранни снимки от чата им пред The New York Times.

Бъдещето на Гилфойл остава неизвестно. Бивш правен анализатор за CNN и ABC в Ню Йорк, тя напусна Fox News през 2018 г. Тогава запознати с казуса източници разкриха пред The Times, че е била принудена да си тръгне поради разследване за неподходящо поведение на работното място.

Две години по-късно The New Yorker съобщи, че отстраняването ѝ е свързано с обвинения в сексуален тормоз от страна на нейна асистентка. Според данните Гилфойл е показвала на служителката снимки с интимни части на мъже, с които е имала връзки.

Списанието твърдеше, че асистентката е получила извънсъдебно споразумение в размер на над 4 милиона долара. Гилфойл отрече всички обвинения чрез юридическия си екип и отказа допълнителен коментар пред The Times.

Въпреки всичко тя се гордееше изключително много с ролята си на посланик. В края на интервюто си миналата година тя посочи рамкирания списък на входа на официалната си резиденция „Джеферсън Хаус“, съдържащ имената на всички американски посланици в Гърция от 1948 г. насам. Всеки един от тях преди нея бе мъж.

„Ето ме и мен“, каза тогава тя, сочейки името си. „За малко да се разплача.“