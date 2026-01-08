08.01.2026 | 19:36

Слугуват ли БСП и Кирил Добрев на Пеевски? Атанас Зафиров може да бъде свален до изборите

Приятелката на червенаия олигарх Светлана Шаренкова и младите социалисти искат ново начало без „Ново начало“...

БСП е партия на 135 години, но за първи път в своята история участва във властта под подозрения за изпълняване на чужда вола, т.е. на двамата големи в това управление – Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това призна в „Лице в лице“ по бТВ проф. Светлана Шаренкова – член на НС на БСП. Тя е в изключително близки отношения с червения олигарх Кирил Добрев, който иска председател на партията да стане бившият му служител Атанас Атанасов.

Станахме придатък на други партии, добави тя, а после сподели, че много се обижда, когато нарекат партията й – БСП – Ново начало.

„Смятам, че има основание това да се говори и че БСП трябва да има достойнството да излезе от тази ситуация“, призна проф. Шаренкова.

Тя посочи кои са отговорни за падението – лидерът Атанас Зафиров, бившият председател на парламента доц. Наталия Киселова и председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев.

На въпроса дали те са били под влияние на Пеевски, отговори, че когато се направи анализ на поведението и на решенията в парламента, се вижда, че има чужда воля.

„Това бяха хората, които подписаха преди по-малко от година декларацията за санитарния кордон по отношение на ДПС – НН, а преди по-малко от месец Зафиров каза, че е съвсем нормално и естествено тази партия да е във властта и да има своето влияние. Това не е принципна политика, а означава чужда воля“, аргументира се Шаренкова.

„Много голяма грешка направи доц. Наталия Киселова като председател на Народното събрание и то не само защото решението й бе обявено за антиконституционно, а защото отрече една от основните ценности на БСП – народовластието – т.е. желанието на хората да си кажат думата, за отказът да се проведе референдум за еврото“, подчерта тя.

„Изпълнителното бюро на БСП пое своята отговорност. Тя е колективна, а решенията се взимат от ръководителите. Председателят на партията е Атанас Зафиров“, уточни професорът.

На въпроса дали червеният лидер трябва да си подаде оставката, тя отговори с „категорично“ и обясни, че е комично цялото бюро да е поело отговорност за това, което се е случило, а той – не. „След два дни ще имаме пленум. Надяваме се, че гласът на младите в БСП ще бъде чут“, добави тя.

„Това е естествено, тъй като видяхме протестът на площада. Имаше различни поколения. По същия начин е в БСП“, обясни Шаренкова.

„БСП е партия на 135 г., но за първи път участва във властта под подозрения за слугуване на чужда вола, т.е. на двамата големи в това управление – Пеевски и Борисов. Това е абсолютно недопустимо за нашата партия и тръгвайки преди година от 9-10% електорална тежест, стигнахме до 4 процента. Нима това не е аргумент да се подаде оставка? Затова трябва да има конгрес“, подчерта тя.

„Не изключвам хипотезата оставката на ръководството да не бъде приета, но е възможно отдолу от организацията на партията да тръгне едно движение, тъй като има декларации от цялата страна в подкрепа на тези идеи, които младежкото обединение иска“, заяви дамата, която е член на НС на БСП.

„Местните организации искат Конгрес и смяна на ръководството преди изборите. Това е естествено, защото новата политика, която Зафиров заяви миналата година, когато го избраха уж временно, се превърна в едно ново начало“, каза още тя.