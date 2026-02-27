27.02.2026 | 10:04

Служебното правителство бетонира скандалния Ивайло Филипов в „Информационно обслужване“

Случайно ли Георги Шарков проспа възможността да бъде сменен човека на ГЕРБ и ДПС, който брои гласовете

Новият министър на електронното управление Георги Шарков бетонира Ивайло Филипов в „Информационно обслужване“.

„Информационно обслужване“ АД (ИО) е компания с преобладаващо държавно участие, която брои протоколите от изборите. Тя е и отговорна в голяма степен за скандала с частичното касиране на предходните избори. Тогава се стигна до безпрецедентна ситуация, в която Конституционния съд трябваше да преизчислява изборния резултата Държавата притежава 99,5% от собствеността във фирмата, т.е. на теория я контролира изцяло. На практика обаче ръководството на дружеството работи за собствените си интереси, а не за министерството, на което е сив кардинал.

На 26-ти януари 2026 г. Съвета на директорите на ИО свиква Общо събрание на акционерите си за 26 февруари (вчера) с единствена точка – да бетонира сегашния изпълнителен директор Ивайло Филипов за още 5 години, преди идването на новия служебен кабинет, пише bird.

От встъпването си в длъжност до сега новият министър Георги Шарков има седмица да действа. Като мажоритарен собственик той може да отиде и да гласува „против“ или пък да не отиде и така да не осигури кворум на събранието. В тази хипотеза може да се възползва от 15-дневния срок до следващото насрочено заседание на общото събрание и така да входира предложения в дневния ред с точки за смяна на цялото ръководство. Защото дружеството е с 0,50% частно участие, заради което се прилагат разпоредбите за АД, в които общо събрание се свиква с 30 дни предизвестие и се гледат само точки, които са били предварително включени 15 дни преди събранието в дневния ред.

Той обаче не го прави, а гласува „Въздържал се“, като така де факто оставя Ивайло Филипов на поста за неограничено време, като го превръща в и.ф. изпълнителен директор. Бордът също си остава на поста, защото уставът позволява членовете на СД да „изпълняват функциите си“ докато не бъдат сменени.

Броенето на следващите избори остава в същите ръце.