22.02.2026 | 21:39
“Снимай, снимай“, шепне някой зад кадър на един от записите от хижа „Петрохан“ (видео)
Има ли инсценировка? Кой уби Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев?

Появи се пореден притеснителен детайл около кървавата сага  „Петрохан“, който единствено поражда нови въпроси.

Внимание на трудно забележимия детайл от записите, разпространени от МВР и прокуратурата, обърна журналистът Светлин Желев от сайта „Калдата“, който в публикация в социалните мрежи поставя въпроса: „Кой казва до камерата „Снимай, снимай“, след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили?“.

„Това е въпрос, който започна да се появява покрай дългите видеа, качени публично в интернет по случая в Петрохан. Записите са достъпни в YouTube и много хора ги гледат внимателно кадър по кадър. Именно така започват да излизат детайли, които първоначално може да са останали незабелязани. В един момент — когато хората вече се отдалечават и влизат към хижата — се чува глас, който доста отчетливо казва: „снимай, снимай“.

Чуйте го, дали си въобразяваме… Кой го казва? Откъде идва звукът? Наблизо ли е човекът? Зад камерата ли се намира? Не знам.

Предполагам и искрено се надявам, че разследващите са прегледали записите професионално и са наясно с произхода на този звук. Но факт е, че когато много хора анализират едни и същи кадри, започват да се появяват въпроси. Качвам краткия откъс — той е от публично видео, без никаква обработка. Вие преценете какво чувате.  Надявам се просто да има ясно обяснение“, пише Желев във Фейсбук.

