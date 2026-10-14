14.10.2026 | 9:06

Сняг заваля на Витоша и Рила (видео)

Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи

Сняг вали във високите части на планините у нас днес, 14 октомври. Снежни валежи се наблюдават на хижа „Алеко“ на Витоша, както и в района на Боровец, показват кадри от уеб камерите.

Сняг може да се види и на ски писта „Маркуджик 1“ в курорта Боровец, на 2345 метра надморска височина. Камерата е разположена на връх Ястребец, непосредствено до горната станция на кабинковия лифт „Ястребец“, с панорамна гледка към връх Мусала. Снежната обстановка се вижда и от уеб камерата при лифта „Ястребец Експрес“ на 2050 метра надморска височина.

Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, каза за БТА дежурният в Планинската спасителна служба. Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето днес в планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд се очакват главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите в Югозападна България те ще спират.

Над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, а в Родопите – над 1200 метра. Ще духа силен север-североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще бъде бурен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около нулата.