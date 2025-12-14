14.12.2025 | 20:27
Социолози: Ако Румен Радев не се включи сега в предсрочните избори, той приключва
По-добрият вариант за него е да подаде оставка след приключването на раздаването на мандатите и преди назначаването на служебен кабинет

„Това, което предстои за Румен Радев, е изключително трудно назначаване на служебен кабинет, защото всички фигури в „домовата книга“ са свързани или с ГЕРБ, или с „ДПС-Ново начало“, коментира в „120 минути“ социологът Димитър Ганев.

По думите му по-добрият вариант за него е да подаде оставка след приключването на раздаването на мандатите и преди назначаването на служебен кабинет.

„Тогава Илияна Йотова ще води този процес и той няма да носи отговорност, подписвайки указа за назначаване на служебния кабинет. От посланията на Радев в последните няколко месеца мисля, че недвусмислено дава посока, че при едни предсрочни парламентарни избори по-скоро ще играе“, смята Ганев.

„Ако той не играе сега, за него следва политическа катастрофа. Рейтингът му през последните месеци е около 40-45%. В този момент, ако той не скочи, тези, които му останах като подкрепа, и те ще бъдат разочаровани. Неслизането му го води до тежка политическа ситуация, което може да му минира пътя оттук нататък“, каза още Димитър Ганев.

И според социолога Андрей Райчев, ако Румен Радев се откаже сега да слезе на политическата сцена, „той приключва“.

„Този годеник е канен много пъти на сватбата и при поредното неявяване, ще престане да е годеник. Не ми се вярва да го направи. Цялата логика изисква да го направи. Тогава възниква въпросът кога. Моментите са два – новогодишната реч или между процедурите“, на мнение е социологът.

По думите на Димитър Ганев това, което ще отговори на въпроса дали ще има по-висока избирателна активност от предишните вотове, е „ще скочи ли Радев“.

„Ако се върнете назад в годините, ще видите, че избирателната активност се повишава силно, когато на терена има нов играч, който показва политическа алтернатива“, допълни социологът.

