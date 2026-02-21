21.02.2026 | 9:52

Станишев: БСП е в смъртна заплаха (видео)

Бившият лидер на социалистите увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи партията, но не уточни конкретно как

Партийната система има свои правила – когато човек изкачва йерархията, той преминава етапи от своето развитие. В последните години се обърна пирамидата – хора започнаха да стават политици чрез участие в служебен кабинет – Кирил Петков, Асен Василев – без опит, без биография. Това се обръща като бумеранг срещу обществото. ПП-ДБ дойдоха със служебен мандат и се оказа, че те не желаят да играят по правилата. Това заяви бившият премиер и бивш председател на ПЕС Сергей Станишев пред Нова телевизия.

„Когато аз предлагах министри, познавах тези хора в действие – като депутати, експерти. Сега се действа на тъмно“, каза той.

„Този кабинет стана кабинет-сираче. Това може да изиграе и обратен ефект на изборите, защото няма да има мислост – дори политическите опоненти на ПП-ДБ и на президента Радев. Има силни експертни попадения, но има силна политическа оцветеност, което не е добре за служебен кабинет и е резултат от тези промени в Конституцията, които дадоха „домовата книга“, каза Станишев.

Той не вижда служебния кабинет като „чернова“ на бъдеща коалиция. „Стига експерименти, трябва управление с ясна програма – публична и мотивирана. Трябва да има коалиционно споразумение, ясни правила, прозрачност и носене на отговорност“, призова политикът.

За информацията за поискани оставки в МВР, Станишев каза, че е смущаващо, когато се искат оставки на разследващи полицаи. Исканата оставка на главния секретар на МВР може да е политическо, обясни той.

За евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент, той очаква тя да се яви на вота. „В момента БСП да я посочи като своя кандидатура, значи да я потапяш“, каза Станишев.

За ситуацията в БСП той каза, че партията сама си е виновна за поведението по време на управлението на Корнелия Нинова. „БСП е в смъртна заплаха. Без ляво не може“, допълни Сергей Станишев.

„Крум Зарков е модерен човек, който гледа света около нас. Всичко се тресе, ние трябва да намерим нашето место и БСП трябва да намери своята линия, за да бъде полезна в обществото. Ще направя всичко, което зависи от мен, за да го подкрепя в тази битка“, каза Станишев. Той обясни, че ще се включи активно в политиката.