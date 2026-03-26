26.03.2026 | 20:24

Страшен екшън в Перник с издирвания прокурорски син Васил Михайлов

Пернишкият бандит е опитал да запали къщата на полицай тази нощ

За стрелба тази нощ, провокирана от издирвания прокурорски син Васил Михайлов, съобщава сайтът „За Перник“.

По предварителна информация, Васил Михайлов е видян около дома на разследващия полицай по делото му. Михайлов е опитал да запали дома.

Но полицаят е реагирал и е излязъл с пистолет. Издирваният прокурорски син се е опитал да го наръга с нож, но полицаят е стрелял във въздуха и Михайлов е избягал, твърди „За Перник“.

Полицаят е извикал: „Стой, полиция, не мърдай“, но Михайлов е избягал с автомобил. Автомобилът е прострелян няколко пъти.

Регионалната медия твърди, че служители на ГДБОП са в Перник и работят по случая.