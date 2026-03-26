26.03.2026 | 20:24
Страшен екшън в Перник с издирвания прокурорски син Васил Михайлов
Пернишкият бандит е опитал да запали къщата на полицай тази нощ
За стрелба тази нощ, провокирана от издирвания прокурорски син Васил Михайлов, съобщава сайтът „За Перник“.
По предварителна информация, Васил Михайлов е видян около дома на разследващия полицай по делото му. Михайлов е опитал да запали дома.
Но полицаят е реагирал и е излязъл с пистолет. Издирваният прокурорски син се е опитал да го наръга с нож, но полицаят е стрелял във въздуха и Михайлов е избягал, твърди „За Перник“.
Полицаят е извикал: „Стой, полиция, не мърдай“, но Михайлов е избягал с автомобил. Автомобилът е прострелян няколко пъти.
Регионалната медия твърди, че служители на ГДБОП са в Перник и работят по случая.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране