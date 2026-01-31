Студ сковава България!

През нощта срещу 1 февруари ще бъде облачно, но само на отделни места ще има слаби превалявания, предимно от дъжд, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Утре още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество.

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

Оранжев код за обилни снеговалежи е издаден за 22 области. Жълт код е издаден за части от София област и град, областите Видин, Благоевград, Враца, Кюстендил, Перник и Плевен.

В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са от минус 8° до минус 5°, в Южна – между минус 4° и 1°, в крайните югозападни райони 5°-6°. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът навсякъде ще отслабне.