След нетипично топлите за зимата дни, предстои студен период с по-нормалните за сезона снеговалежи, студени ветрове и отрицателни температури. Сряда е последният ден от топлата поредица.

Вятърът ще остане южен със силни пориви по билата и по северните склонове на планините. С него и дневните температури ще се задържат между 12 и 17 градуса в Централна Южна и Източна България. Неподвластен на затоплянето ще остане Северозападът, където дневните нива ще са от 3 до 5-6 градуса.

Заради значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е Оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър.

Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час. В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.

Минималните температури ще са предимно между 6 и 11 градуса, в района на София – около 6 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

Облачността на Ивановден ще е преобладаващо значителна и кратки разкъсвания около и следобед. Валежите в сряда ще са все още от дъжд – ограничени по обхват и по-продължителни в крайните южни райони.

Обрат в атмосферната циркулация се очаква в четвъртък. С преминаването на студен атмосферен фронт вятърът ще промени посоката си от запад – северозапад, ще е студен и с опасно силни пориви в Северна България и по някои южни склонове на Стара планина.

Още около полунощ в Западна България валежите ще са от сняг. В хода на деня снежният фронт ще се придвижва към Централна и Североизточна България, докато в Югоизтока ще вали дъжд.

И дъждът, и снегът ще са временно интензивни. Ще има и гръмотевична активност, не особено типична за януари. В отделни точки на Южна България ще се акумулират значителни по количество валежи.

Снеговалежът пък ще е със снежна покривка – в ниската част на Западна и Северна България – до максимум 5-10 сантиметра, по планините и най-вече в Стара планина – до 15-20 сантиметра. Заради вятъра ще има условия за навявания, в планините и виелици.

В петък сутринта ще е кулминацията на студения цикъл с температури в отделни котловини на Западна България до около минус 10 градуса. И въпреки че слънцето ще се покаже, през деня температурите ще са между 1 и 6 градуса.

За кратко ще се затопли в югоизтока, но снеговалежи ще има през почивните дни, както и в началото на следващата седмица. С леки колебания, температурите ще останат в зимния диапазон.

„Високите температури в първите дни на новата година доведоха до това, че в София беше отчетен рекорд за най-висока температура за деня. Но най-топло беше във Варна, където температурата достигна 20 градуса, което също е рекорд. Плажът беше пълен с хора, които играеха волейбол и се радваха на хубавото време. По същото време, само на няколкостотин километра от нас, температурите бяха минус 20, минус 30, а на места дори и минус 35 градуса в Централна Европа. Наистина много голям контраст. И още няколко часа ние ще останем от топлата страна”, обясни пред Нова тв климатологът Симеон Матев.

По думите му в почти целия континент –равнинните части , в момента има сняг, включително и във Франция, където не е толкова типично да има сняг. Снежна покривка наваля дори в Испания и в Централна Италия. „Този студ идва и към нашата страна. Но не с тези стойности от минус 30 градуса, а с по-нормални температури – минус 10, минус 15 градуса, което е абсолютно нормално”, подчерта той.

И прогнозира, че застудяването ще започне през следващите часове.

„В южната част на страната, особено в гръцката част на Родопите, ще паднат значителни валежи. На места те ще предизвикат неблагоприятни явления като свлачища. Тук-там ще има и прелели реки. Цяла нощ валя в Югозападна България, като количествата на валежите там са близки до една месечна норма, паднала само за два дни. Имаме и гръмотевични бури по южната ни граница, но най-интензивните валежи ще бъдат именно в този район, като части от валежната зона ще обхванат и южните части на Родопите”, подчерта климатологът.

По думите му до полунощ валежи вече ще има на много места. Отначало ще вали дъжд. Вятърът, който и в сряда е с южна посока, поддържа високите температури в Южна и Източна България – до 15–17 градуса. По-късно обаче вятърът ще се обърне от северозапад и студът от Централна Европа ще се придвижи към страната ни. Заедно с това дъждът ще премине в сняг.

„Това обръщане ще стане по западната ни граница около полунощ. В София очакванията са между 2 и 4 часа през нощта дъждът да премине в сняг и в четвъртък сутринта софиянци да се събудят с бяла покривка. Очакваната снежна покривка е от порядъка на 3 до 5 см в централната част на града, а по полите на Витоша – повече, поради по-голямата надморска височина и по-интензивните валежи. Тази снежна обстановка ще се придвижва на изток, но колкото по̀ на изток отива, толкова по-малка ще бъде снежната покривка. В голяма част от Южна и Източна България при този процес снежна покривка няма да се образува”, посочи Матев.

И допълни: „Ще имаме около 5–7 дни истинска зима. Тя ще започне още в четвъртък със снежна покривка в населените места на Западна и Северна България. Петък ще бъде сравнително спокоен ден, със слънчеви часове преди обед и ниски температури – минус 7–8 градуса в сутрешните часове. Постепенно ще има заоблачаване и температурите ще се повишат, но няма да достигнат предишните стойности. В петък ще са от порядъка на 0 до 5 градуса”, заяви той.

В петък вечерта ще има ново застудяване – с превалявания от дъжд и сняг. Ще има и опасни явления, като поледици. Възможно е в източните райони да превали дъжд, който при студена земна повърхност да замръзва и да създава много неприятни ситуации.

„В събота през деня ще има отново валежи, като кулминацията на процеса ще бъде събота срещу неделя. Тогава в голяма част от Северна България и западните райони отново ще се образува снежна покривка. Очакванията са в Северна България, особено в североизточните райони, да имаме покривка от над 10–15 см, а на места и до 20 см”, прогнозира той.