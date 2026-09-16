16.09.2026 | 12:33
Трагедия! Мъж скочи от блок в София, след като многократно наръга детето си
Лекари установили смъртта и на двамата
40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в столичния квартал „Младост 3“, след като наръга многократно и фатално детето си, твърди bTV.
По неофициална информация не е имало никой друг в апартамента.
От Спешна помощ единствено потвърдили, че имат такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки.
Eкипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата
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