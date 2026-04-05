05.04.2026 | 21:03

Тръмп към Иран: Отворете шибания проток, кучи синове смахнати, или ще живеете в ада!

Само почакайте и ще видите! Слава на Аллах, беснее президентът на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social пост с ругатни и нецензурна реч, в който заплашва да разруши ирански електроцентрали и мостове, ако Ормузкият проток не бъде отворен.

„Вторник ще бъде едновременно Ден на електроцентралите и Ден на мостовете в Иран. Такова нещо още не е имало!!! Отворете шибания проток, кучи синове смахнати, или ще живеете в ада – само почакайте и ще видите! Слава на Аллах„, написа Тръмп.

В същото време в интервю за Fox News той заяви, че има „добри шансове“ да се сключи споразумение с Иран в понеделник, преди изтичането на поставения от него краен срок.

„Мисля, че утре има добри шансове, в момента се водят преговори. Ако не сключат сделка и не го направят бързо, обмислям възможността да взривя всичко и да завзема петрола“, каза Доналд Тръмп.

Вчера Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение. Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали.

„Помните ли, когато дадох на Иран десет дни да СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ или ДА ОТВОРИ ПРОЛИВА ХОРМУЗ. Времето изтича – остават 48 часа, преди да се стовари адът върху тях. Слава на БОГА!“, написа Тръмп в събота.