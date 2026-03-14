14.03.2026 | 20:23

Тризначките от „Биг Брадър“: От риалити звезди до бездомни просякини в Лондон – трагичният край на Вяра и Надежда! (видео)

Видео показа освирепелите сестри да крещят под прозорците на обществена сграда в британската столица

Преди 20 години тризначките Вяра, Надежда и Любов от Благоевград взривиха „Биг Брадър“ – бързо говорене, идентично поведение и 50 000 лв. награда за Любов ги направиха национални сензации. Скандали, бизнес идеи и слава – сестрите бяха хит!

Днес обаче Вяра и Надежда са бездомни в британската столица Лондон повече от 7 години: просят по улиците, спят на кашони, влачат куфари и се молят за помощ в параноични видеа в TikTok с над 200 000 харесвания. А последни клипове свидетелстват, че сестрите окончателно са загубили разсъдъка си.

Любов? Тя е щастливо омъжена с дете и уреден живот в същия мегаполис!

Ретроспекция на едно падение: от Къщата на мечтите до улицата на кошмарите и загубата на разсъдък.

2006 г.: 21-годишни сестри тризначки влизат в „Биг Брадър“ – участието им е феноменално. Рейтинга на шоуто стига непознати висини. Цялата страна говори за тях. Сестрите се превърнаха в телевизионен феномен с просташките си драми. Любов печели формата и наградата от 50 000 лв.

Понесени на крилата на мечтите трите емигрират в Лондон, но бизнес плана им се разбива на парчета. А кризата покрай пандемията направо ги запраща на дъното.

Идва разрив в отношенията и Любов се отделя от сестрите си и заживява свой живот.

През 2019 Вяра и Надежда стигат до просешка тояга и свършват на улицата.

Днес Надежда ( адвокат от 2015 г.) е по-активна и споделя видеа от паркове, кашони, полиция: „Просим за акомодиране (50 паунда), спим където хванем!“. Сестрите се хвалят, че изкарали 10 000 паунда от просия.

Миналия месец просякините молиха Доналд Тръмп за помощ, а наскоро се появи видео, в което обвиняват пакистанци и индийци в агресия. Последното видео на двете сестри обаче стана вайръл дори в британските социални мрежи. То показва осверипелите българки да крещят под прозорците на обществена сграда в Лондон, изгубили всякаква Вяра и Надежда за по-добър живот.

Жените изглеждат зле, измъчени, мръсни, рошави и обезумели, а от крясъците им не се разбира почти нищо. Не е останала и искрица от блясъка на риалити звездите от миналото.

Видеото предизвика съжаление и шок у потребителите:

Лавина реакции заля TikTok и Facebook:

„От 50 000 лв. до кашони – ББ ги унищожи! Бедни момичета, нуждаят се от помощ!“, @bb_fan_bg.

„Просиш в Лондон и се хвалиш? 200k лайка за кашони – свят наопаки!“, @london_truth.

„Любов се спаси, другите полудяха. Трагедия от славата!“, @reality_shock.

„Спят в палатка, молят полицията – къде е България за тях?“, @compassion_bg.

„Хвалят се с 10k паунда просия – по-добре работа, отколкото кашони!“, @harsh_real.

Загуба на реалност: шизофрения или прокобата на славата?

Успяла да си нареди живота, Любов мълчи за безумието на сестрите си, а потребителите предполагат „Това е прокобата на Биг Брадър “. Падението на две от тризначките – от риалити звезди до улични вампири, това трябва да бъде урок за всички мечтаещи за бърза слава без усилия и труд.