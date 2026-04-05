05.04.2026 | 20:21

Трол на АПС сее лъжи във „Фейсбук“

Метин Мехмедов съчинява и разпространява небивалици за всички, които не са от "Алианс за права и свободи"

Измислици, комични манипулации и откровени лъжи разпространява във „Фейсбук“ трол на залязващата нова партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) на Ахмед Доган. Всеки ден Метин Мехмедов използва профила си в социалната мрежа, за да публикува десетки постове срещу реални и измислени врагове на партията, за която всички социолози казват, че няма никакъв шанс да влезе в следващия парламент.

На практика партийният активист работи като трол, който буквално живее във Фейсбук и хейтва посочени му партии, хора или организации. Очаквано най-чести жертви са негови бивши съпартийци от ДПС, които останаха в партията и сега са с Делян Пеевски. За тях Метин Мехмедов спретва и разпространява лъжи и небивалици, които освен на личния си профил публикува по задължение и в тематични групи или такива на градове в мрежата.

Тролът на АПС позира гордо на снимка с почетния председател на АПС Ахмед Доган. Потребители на социалната мрежа, попадали на бомбастичните постове на Метин Мехмедов пък го наричат новият Николай Бареков, защото и двамата си съчиняват и тиражират фантастични новини и истории, които нямат никаква връзка с реалността.

Така например партия МЕЧ на Радостин Василев е обявена от хейтъра на Доган за „донор на гласове на Пеевски“. В друг пост Мехмедов задъхано съобщава и разпространява абсурдната новина, че МВР арестува и ще арестува кандидати за народни представители, за които имало данни за купуване на гласове. Тролът очевидно не знае, че мераклиите за парламента не могат да бъдат задържани, защото се ползват с имунитет.

Следващата измислица е споделянето на снимка от честването на празника Рамазан Байрам в Кърджали, на която е запечатан момент от сутрешната молитва в джамията с участието на кмета Ерол Мюмюн и мюсюлмански свещеници. Коментарът на Метин Мехмедов е, че кметът раздавал заповеди на коленичилите пред него имами, които се продали за жълти стотинки на ДПС…

Друга откровена лъжа на хейтъра на АПС е, че кметът на Джебел Неджми Али носи отговорност за компрометиран 240-метров участък от пътя за община Кирково. Всъщност пътят не е общински, а се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“. Именно градоначалникът на Джебел сигнализира държавните институции за проблемния участък и лобира за осигуряване на средства за ремонта му, показа бърза справка в регистрите. Ремонтът на свлачището пък започва през ноември 2025 г. и не е приключил.

Най-забавната измислица на трола на Ахмед Доган е, че Делян Пеевски не само стои зад убийството на Алексей Петров, но и има връзка с 6-те трупа на хижа “Петрохан” и край връх Околчица…