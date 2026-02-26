26.02.2026 | 18:21

Цънцарова си намери нова работа, преподава „Политическа журналистика“ в СУ

Миналата година тя беше уволнена от bTV

След като беше уволнена от bTV, Мария Цънцарова е намерила нова работа. Тя е станала преподавател в курс „Политическа журналистика“ във Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“.

„Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса „Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси“, написаха от катедрата в публикация във Facebook, придружена със снимки.

„Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време. Вярваме, че „Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти“, пише в страницата на Факултета.

Цънцарова също се похвали, като сподели видео в профила си. В него тя споделя, че „в момент, в който беше решено да ме няма, вие ми показахте, че всъщност има смисъл да ме има“.

В клипа тя отбелзва, че цени критиката и призовава студентите да я поправят ако греши.

В края на миналата година Цънцарова беше свалена от сутрешния блок на bTV. Телевизионната водеща потвърди с публикация, че е свалена изненадващо от ефир, а малко по-късно bTV излезе с позиция, в която посочи, че Цънцарова е уволнена.