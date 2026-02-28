28.02.2026 | 10:49

Цените на ток и вода са задържани, за да бъдат бомба за служебния кабинет

Божидар Божанов отхвърли като пропагандни внушения обвързването на ПП-ДБ със случая “Петрохан-Околчица”

По-високите сметки за ток и вода се дължат на умишлено задържане на цените от довчера управлявалите, за да влязат като бомба със закъснител при служебното правителство. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Събуди се” по Нова тв.

“КЕВР, ЕРП-тата и Министерството на енергетиката дължат отговор дали по-високите сметки за електроенергия са свързани с по-ниски температури или има софтуерен проблем. КЕВР повиши цената и сега това се усеща, а той бе избран изцяло от управляващото мнозинство – ГЕРБ, ДПС-НН и БСП. Ние бяхме предложили избора от професионалисти”, каза Божанов.

“Цените на водата също зависят от КЕВР, както и от ВиК холдинга. Цените са били задържани, за да влязат като бомба за служебното правителство. Сметките за тока гръмнаха малко по-рано, още при редовния кабнег, но водата я прецениха добре”, добави съпредседателят на “Да, България”.

Той изтъкна, че от края на 2023-а или началото на 2024 г. съпругата на и.д. шефа на ДАНС Деньо Денев – Ирена Георгиева-Денева, е единствен изпълнителен член на УС на ВиК холдинга и на практика е негов изпълнителен директор, дотогава всички членове на борда са били съвместно управляващи. ПП-ДБ поискали оставката ѝ като отговор на тази политическа атака с цените. “Гражданите са свободни да протестират, нашата роля е да кажем чия е отговорността – на КЕВР, ВИК холдингът и отчасти на редовния кабинет”, отговори Божанов на въпрос дали очаква протести за битовите сметки.

Партийният лидер за пореден път отхвърли като пропагандни внушения обвързването на ПП-ДБ със случая “Петрохан-Околчица”. “Ние поискахме разсекретяване на цялата информация – ако имаше нещо, от което да се притесняваме, нямаше да поискаме това разсекретяване. Ефективността на пропагандата е да навържеш няколко факта, а когато погледнеш във всеки от тях, се вижда, че връзка с нас няма”, каза Божанов. Той напомни, че човекът, който е дал разрешителните за оръжие на групата на Калушев е уволнен от министър Бойко Рашков и върнат от министър Калин Стоянов. Че правосъдният министър Надежда Йорданова няма нищо общо с работата на Агенцията по вписванията, освен че ѝ е принципал, а по закон НПО се регистрира до 24 часа, докато в случая с НПО-то на Калушев то дори е било регистрирано след три дни. Единствената връзка е подписът на екоминистъра Борислав Сандов, но “Зелено движение” е напуснало ДБ още преди 2 години. А сегашният вътрешен министър Емил Дечев удобно се пропуска, че е бил правосъден зам.-министър освен при Надежда Йорданова и Атанас Славов (ДБ), и при Крум Зарков (БСП).

“Призоваваме за смяна на шефовете на областните дирекции на МВР още от времето на министър Даниел Митов, защото МВР помогна на купувачите на гласове да опорочат изборите в такъв мащаб, че дори Конституционният съд, извършвайки проверка в ограничен мащаб, се произнесе за това. Всички директори, които сега се сменят, са назначени от Калин Стоянов. Това не е наше МВР, МВР е на България и всеки трябва да е спокоен за неговия глас и за гласовете на останалите – че не са купени или контролирани”, каза Божидар Божанов.

Що се отнася до областните управители, той подчерта, че те са част от изпълнителната власт на местно ниво и в последните 30 години се сменят при всяка власт, редовна и служебна. “Премиерът Главчев махна всички заварени от коалицията ни с ГЕРБ и сложи други представители на ГЕРБ. Ние тогава не възразихме, защото Главчев няма как познава други хора извън тази общност, която ГЕРБ представлява. Така и Андрей Гюров няма как да намери други хора извън общността, която познава, а сред тях има такива, които не са нито партийни членове, нито активисти”, каза Божанов. И обобщи, че и сред министрите, и сред областните управители има хора, чиято биографична история води към най-различни партии, но водещото при тях е професионализмът в съответната област.

“Важното са дори не министрите, а приоритетите. Нашата коалиция има роля на трансмисия между протеста и честните избори. При президента не просто казахме, че трябва да има честни избори, а как това да стане”, каза съпредседателят на “Да, България”. И добави, че контролираният и купен вот може да бъде пресечен и ограничен през спирането на корупционните кранчета – например през горските стопанства чрез дървата за огрев, чрез социалния патронаж и помощи от социалното министерство, през спирането на корупционните кранчета в Агенция “Пътна инфраструктура” и селективното финансиране на общински проекти.

“Ще регистрираме в срок коалицията ПП-ДБ за изборите, после по-важното са приоритетите ни и как търсим доверието на българските граждани”, заяви съпредседателят на “Да, България”.