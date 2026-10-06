06.10.2026 | 10:10

Цирк! Гнили ябълки, черен пиар и нагли интриги: Напуснала ГЕРБ разказва за партията „от кухнята“

Продължава войната на пиарките в ГЕРБ: Севделина Арнаудова атакува Ванина Колева чрез свое прокси

„Задавала съм многократно въпроси за кадровата политика на отговарящата за младежката организация на ГЕРБ в София – Ванина Колева. Тя винаги ме е репресирала в тези действия. В лична комуникация ми е казвала: „Няма да задаваш въпроси по никакъв повод, просто ще изпълняваш“. Има такива твърдения, че ако искаш да се развиваш в политиката, трябва да си послушен, да не задаваш неудобните въпроси и да бъдеш до някаква степен съучастник в една черна пиар схема“.

Думите са на Ванеса Филипова, която преди дни напусна ГЕРБ след 3 години и половина в структурата на партията в Банкя. Коментарът ѝ пред БНР е по повод влиянието в партията на Бойко Борисов на не особено познатата публично Ванина Колева. Преди години Колева беше пиар на парламентарната група на партията, а в кабинета „Борисов 2“ беше шеф на връзките с обществеността в спортното министерство, оглавявано тогава от Красен Кралев, през есента на 2023 година пък се появяваше около групата на ГЕРБ в Столичната община. Междувременно за Колева неофициално започна да се говори като за човекът в партията, който се занимава с неформални кампании в социалните мрежи.

През последните месеци за Ванина Колева се заговри след публично изказване на Вежди Рашидов за „нова звезда, която кадрува наляво-надясно“ в ГЕРБ. „Говоря с хората и ми се оплакват, че там има една нова звезда, която кадрува наляво-надясно, недоволстват. По мое време това не можеше да се случи. Някаква девойка, която кадрува. В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. ГЕРБ е една кауза и една идея, заради която тръгнахме да правим нещо. И направихме много“, каза през април Вежди Рашидов в интервю за БНТ.

Той не назова име и така неофициално първо се заговори, че думите му може да са по адрес на бившия шеф на парламента Рая Назарян. По-късно обаче трайно във въпросното описание беше разпозната именно Ванина Колева.

Сега кадър на ГЕРБ, макар и бивш, директно разказва за Колева и влиянието ѝ във партията. Думите на Ванеса Филипова идват на фона на усилено търсене от лидера Бойко Борисов на „нови умове“ из страната. В публичното пространство има твърдения, че партията се разпада, но Борисов многократно ги отрича пред медиите.

Филипова открито говори за черни пиар кампании, решения на кабинетно ниво, „нагли интриги“ и „гнили ябълки“ във формацията.

По думите ѝ фирма, свързана с Ванина Колева и с настоящия областен координатор на ГЕРБ в София Димитър Вучев и други близки до ГЕРБ лица, развива тролска мрежа. Тя даде пример със страниците „ГЕРБ е вайръл“ и „Горди с ГЕРБ“, съдържанието в които се създавало от въпросната фирма.

„Тази мрежа е свързана с различни медии, които препубликуват след това тези текстове. Тези материали опитват да дискредитират конкретни личности, които явно не са били послушни“, обясни Филипова.

Младата жена твърди, че самата тя е била заставяна да пише публикации срещу конкретни хора. „При нас социалните мрежи са репресивни, линчуващи и с осмиващи мемета, понякога е обидно дори за електората“, твърди тя. „Има най-различни методи за репресия на хора, които изразяват негодувания. От диктуване на чатове до заповеди за писане на негативни коментари, има психологически натиск, дори заплаха за работното му място или бъдещото му кариерно развитие. На мен това ми се случи вече два пъти“, разказа още тя.

„Гнилата ябълка, която съсипва целия кош“

Що се отнася до „гнилите ябълки“ Филипова даде пример с Ванина Колева. „Тя първоначално, когато изразявах негодуванието си, иззе правата ми от страницата „ГЕРБ Банкя“. Там не съм писала никога нищо негативно, което да осмива и дискредитира опозицията или някой от партията. Винаги са били неща, свързани със самия район“, посочи тя.

По думите на Филипова Колева не харесвала „старите в партията“:

„Тя в това убеждава и господин Борисов – че хората, които са създали партията, са виновни за краха“.

Филипова смята и че Колева е не просто пиар и изпълнител в ГЕРБ, а участва във вземането на решения във формацията.

„Дали заради близостта ѝ с лидера на партията или това, че той до голяма степен е капсулиран, защото нито членовете могат да достигнат свободно до него и да изразят своето мнение, нито дори голямата част от старите кадри на ГЕРБ. Единствената информация, която достига до него, е тази, която се дава от нея – било то изкривена или манипулирана“, посочи тя.

По думите ѝ разговорите на членовете с Борисов по време на събранията, в които той участва, също са режисирани от Колева:

„Всеки знае кой какъв въпрос ще зададе. Този въпрос трябва да бъде много добре подбран – да не е неуместен или неудобен. Трябва да бъде такъв въпрос, който да повдигне самочувствието на нашия лидер, защото Ванина Колева предварително ги разпределя тези въпроси. След това тя казва: „Ето, вижте какви младежи имаме ние. Погледнете колко добре са подготвени“. Така се ласкае мъжкото его. Той наистина смята, че младежката организация е много силна и много подготвена“.

Според нея обаче в младежката организация на партията в София има не повече от 150 души, които са активни, само когато стане ясно, че Борисов ще посети конкретно събитие.

„Ванина Колева успява на всички районни и местни структури да слага нейни младежи, уж с цел „обновяване на партията“. Тя така има тази власт“, добави Филипова.

Защо Филипова напуска партията на Борисов?

Събитието, което провокира Филипова най-силно да напусне формацията, е изборът на Управителен съвет на структурата на партията в район Банкя. По думите на младата жена за член на ръководната структура в противоречие с устава бил избран човек, който дори не членува в партията.

„Това е един от основните проблеми – решенията в нашата партия се взимат на кабинетно ниво от ограничен кръг хора, без да се взима под внимание общото събрание и демократичните процеси, присъщи на една такава система“, посочи тя.

В случая, въпросният „спуснат отгоре човек“ е трябвало да заеме длъжността на организационен секретар за района, която по-рано е заемала самата Филипова. В крайна сметка обаче тя е преизбрана за втори мандат като организационен секретар.

„Може би искаха да ме заменят или да спуснат някой друг човек, който въобще няма нищо общо с район Банкя, тъй като аз постоянно съм повдигала въпроси за това защо имат такава нелепа кадрова политика, в която структурите се възприемат като „бюро по труда“, посочи тя.

„Издигат се кадри, които не отговарят по никакъв начин и не дават резултати и обществена полза за партията“, добави Фиилипова.

„Отказах да бъда част от схема“

Преди дни Венеса Филипова съобщи публично за решението си да напусне ГЕРБ с публикация във Фейсбук.

„Не съм вече член в ПП ГЕРБ. Днес официално подадох заявление за напускане на ПП ГЕРБ. Тръгвам си сама. Тръгвам си с гордо вдигната глава и като категоричен победител. През летните месеци се проведоха отчетно-изборни събрания и спечелих с пълно мнозинство доверието на структурата в Банкя за втори пореден мандат като организационен секретар“, написа тя.

„Миналата година хвърлих оставка и като организационен секретар на МГЕРБ-София, защото отказах да бъда част от схема, която гони количество, а не качество. Взех решение да вляза в партията, когато бях на 19 години – с чист идеализъм. Но когато се сблъскаш лице в лице с предателството, с абсолютното пренебрежение към денонощния ти труд и видиш как нагли интриги и ниски морални ценности диктуват правилата – време е да им обърнеш гръб“, се казваше още в публикацията.