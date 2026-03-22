22.03.2026 | 20:31

Цирк в ефира на Нова тв! Костадинов и Лора Крумова влязоха в невиждан дуел (видео)

Враждебността между водещата и лидера на "Възраждане" стигна краен предел след изказване на исторически тези

Едно от остриетата на НОВА – Лора Крумова, попадна под неочакван словесен обстрел на живо, докато провежда интервю с вожда „Възраждане“ Костадин Костадинов в публицистичното предаване „На Фокус“. Рядко се случва, подобен скандал в тв ефира на България, този път обаче самата водеща много провокира Костадинов, опитвайки да защити тезата, че България ще остане беззащитна, ако излезем НАТО.

Докъм 6-7-ата минута можеше да се каже, че между двамата тече цивилизован диалог, въпреки нескритата враждебност един към друг, която бликаше и от двамата.

Крумова сякаш излезе от същността си на водещ и започна буквално да напада Костадинов заради отказа му да отговаря на въпросите. Тя дори започна да развива теза, че Русия отдавна има намерение да ни превърне в малка колония. Стигна и до крайност да твърди, че вече имало исторически изследвания, които доказват, че граф Игнатиев е работел да бъде обесен Васил Левски. „Излязоха достатъчно исторически документи в тази посока“. При тези думи Костадинов буквално изригна и ги квалифицира като еничарски синдром. Каза, че това, което чува обижда българския народ.

Скандалът се задълбочи още повече. В крайна сметка разпалилият се лидер на „Възраждане“ Костадинов, който бе поканен в рамките на предизборната кампания, за да говори за целите и програма на своята партия, успя да я принуди да каже на чие историческо изследване се позовава тя.

„Авторът е Ева Соколова“, каза Крумова. Соколова, която почина преди 2 седмици, е съпруга на някогашния председател на Народното събрание Йордан Соколов.

