17.01.2026 | 21:31

Цветанов: ПП-ДБ печели, ГЕРБ пада под 500 000 гласа (видео)

Румен Радев взима около 100 мандата, ако участва на активната политика

Изключително интересна прогноза за предстоящите предсрочни парламентарни избори направи бившият лидер на ГЕРБ и доказан изборен магьосник – Цветан Цветанов. Според отлюспения от Бойко Борисов физкултурник вотът ще бъде спечелен от ПП-ДБ.

„ГЕРБ за първи път е падне под 500 000 гласа“, заяви Цецо в подкаста на Мартин Карбовски и дори се съгласи да се хване на бас с него. – „ПП-ДБ е има поне 600 000, а ако се отворят за негласуващите – може и ое повече.“

Цветанов не пропусна да се похвали, че когато той е водил кампаниите на ГЕРБ, никога партията не е падала под 1 140 000 избиратели, а рекордът му е 1 600 000.

„Бойко отдалечи партията от основната идея. ГЕРБ обаче е жив по места със своите организации и кметове“, каза ое Цветанов. И добави: „Много от протестиращите срещу кабинета Желязков бяха бивши наши избиратели.“

Разбира се, Цецо направи уговорката, че тези сметки са без участието на партия на Румен Радев. Ако такава се пусне на вота, тя е вземе между 90 и 100 мандата. „Даже е възможно президентът и ПП-ДБ да имат 160 мандата и да сменят ВСС“, размечта се старият полицай.

За актуалното в близките дни служебно правителство Цветанов твърдо заяви, че най-подходяият премиер е Андрей Гюров.

И оплю здраво мошениците около Бойко Борисов, които му се подмазват само за да са във властта, като изтъкна най-вече Деница Сачева, Дани Митов и проф. Коце Ангелов.