Криминалният журналист Слави Ангелов коментира редица версии по случая „Петрохан“, които се обсъждат в медийното пространство. Докато информацията от властите е оскъдна и зле поднесена, те поискаха помощ в разследването от службите в САЩ и Европол.

„Самоубийства и убийства, и самоубийства на финала. Аз мисля, че това се случи. Цялата фактология по случая, според мен, говори за това нещо. И фактът, че сега прокуратурата иска помощ от ФБР и от Европол, според мен, не е свързана толкова с изясняване на някакви технически детайли, защото тази информация от телефоните мисля, че може да се извади и тук в България. По-скоро това е един опит да се вкара така нареченото международно разследване.“

„Да излязат едни странични хора, които да потвърдят фактологията, която те са събрали. Аз мисля, че това е истинската причина за искането за тази помощ.“

„На мен ми е много трудно да си представя как идват едни хора, айде не остават следи, защото те летят във въздуха да кажем, как те успяват да накарат тези хора да се изпозастрелят със собствените си оръжия? Как става това нещо? Ако това са външни хора, как става това нещо?“

„Няма никакви следи от престрелка нито пред хижата, нито вътре в хижата. А все пак тези хора са били, макар и будисти, доста тежко въоръжени. Само в касите, които са били отворени вътре, са изгорели две пушки. И една пушка има отвън до тях, два пистолета. Поне някаква лека съпротива е трябвало да има.“

„Това са хора, които от камерите се вижда ясно как те пазят някакъв много строг ред. Не само в хижата, в района около нея. Значи идва някаква кола, сваля се първата верига, колата минава, вдига се тази верига, сваля се втората верига, колата минава, вдига се пак тази верига.“

„И как сега изведнъж, когато идват някакви хора, няма абсолютно никаква реакция на всичко това, на хора, които са въоръжени. Нека тези хора, които имат такъв тип теория и мислене, да дадат малко повече аргументи в тази посока.“

„Има немалко случаи в света, в които хора се самоубиват с два изстрела. Като има не малко случаи в различни комбинации да се случи това нещо. Единият случай е с два изстрела в слепоочието, когато първият изстрел е насочен под такъв ъгъл, че не засяга мозъка по начин, че той да загуби съзнание и той произвежда втори изстрел.“

„Има случаи, когато самоубийци стрелят в гърдите си в областта на сърцето и смъртта настъпва след втори изстрел в сърцето, а първият е пак под ъгъл и не засяга този жизненоважен орган. Тези случаи, за които аз говоря, те не са някакъв разказ в интернет, който ще намерим, а те са случаи, които са описани в учебници по съдебна медицина.“

„Нека да не смятаме, че мексиканският картел или сръбският са някакви супер прецизни в убийствата и ще успее да направи такъв тип убийство. Защото, освен тези ДНК следи, имаме барутни частици по ръцете, по слепоочията на тези хора, които показват с кой пистолет е стреляно. Имаме посока на изстрела на куршума, в каква посока лети, кръвта след това в каква посока изтича. И всичко това за момента съвпада.“

„Труповете не са местени. Как да наредиш едни трупове, когато ти не ги местиш? Има само един труп, който не е преместен, а е обърнат. Значи, когато Деян Илиев открива труповете на сутринта, на Пламен и на Ивайло Иванов труповете са по гръб с поглед нагоре. А на Дечо трупът е обърнат надолу.“

„Той го обръща в надеждата си, че този човек може да е жив в шока си. Освен това преместване, за което той е разказал в свидетелства, няма никакво преместване на тези трупове. Така че, да, добре звучи, наистина, влезе мексикански картел, изпозастреля всички тези хора без да оставя никаква следа никъде, с техните оръжия, премести ги, обаче някак си няма следи за това нещо. И аз се чудя, защо трябва да се измисля нещо толкова сложно?“

„Ако някой отива да убива някого, никога не прави такъв пожар. Пожар се прави с друга цел, да залечи всички следи. Ти, ако отидеш и искаш да убиеш тези хора, избиваш ги в тази хижа. Вкарваш ги вътре в тази хижа, палиш всичко, така че да не останат никакви следи. Ако може да не останат и никакви следи от трупове, тогава ти въобще нямаш и никакво престъпление.“

„Така че всичко това също е необяснимо във версията за външна намеса. Как ще имаме ние външна намеса? Някой ще пали нещо, обаче ще си пали нещо в хижата, а пък най-важното, което той трябва да изгори – труповете отвън, той ги оставя цели. Нека да потърсим логика във всяка една версия.“