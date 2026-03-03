03.03.2026 | 14:10

Утре започва евакуацията на българите от Близкия изток

Изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани

Утре започват евакуационните полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай. Това съобщи на брифинг след извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров външният министър Надежда Нейнски.

По думите ѝ първият полет ще бъде за Оман, откъдето се очаква да се качат около 300 души.

„Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти, там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция, той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха“, обяви тя.

Външният министър заяви, че към момента са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани. Част от страните в региона не изискват спешни действия – например в Саудитска Арабия летищата функционират нормално и не се налага евакуация. В други държави обаче има значителен брой българи – туристи, хуманитарни случаи или хора, които желаят да напуснат зоната на конфликта. Списъците се актуализират постоянно, а при необходимост конкретните числа ще бъдат оповестени публично.

За евакуацията са мобилизирани всички възможности – националният превозвач, правителственият авиоотряд, както и частни компании със самолети. Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет, които се определят според динамичната военна обстановка. Възможно е даден слот да бъде оттеглен в последния момент при влошаване на сигурността, което налага ново искане и координация.

Министърът посочи още, че има и хуманитарни случаи, включително хора с тежки заболявания като инсулинова зависимост, за които се обмисля използването на по-малки самолети при спешна необходимост. Паралелно с това консулските служби поддържат постоянна връзка с българите на място – чрез телефонни обаждания и съобщения – за да ги информират своевременно и да организират безопасното им придвижване до летищата.

Министерството на външните работи препоръча на всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави: Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания, Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти.

Въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18.00-09.00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.