04.03.2026 | 10:35

В защита на Таки: ИТН търсят Христанов по коридорите на МЗХ (видео)

Държат сметка на администрацията, че го няма. Тошко Йорданов нарече министъра "кифла" (видео

Парламентарната група на „Има такъв народ“ отидоха групово в сградата на Министерството на земеделието и храните, за да търсят Иван Христанов.

Тази сутрин той трябваше да бъде изслушан в Народното събрание относно твърденията си за заплаха в националната сигурност заради „тежки саботажи в БАБХ и МЗХ“. Тази сутрин обаче Христанов е изпратил писмо до НС, че няма да може да присъства заради неотложни ангажименти.

Търсят и медийната сътрудничка на Иван Христанов – Десислава Николова, за която твърдят, че 2025 г. е била арестувана с амфетамини в София.

Вървейки по коридорите на МЗХ лидерът на групата на ИТН Тошко Йорданов нарече Христанов „кифла“, която се снима с растенията във ведомството.

От администрацията отговориха, че Христанов има издадена заповед за командировка.

Миналата седмица Иван Христанов изрази силно учудване, че е атакуван мощно от ИТН. Той изрази съмнение, че хората на Слави Трифонов идпълняват поръчка на наркобоса Таки заради нарушени негови интереси на граничния пункт „Капитан Андреево“.