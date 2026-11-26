26.11.2026 | 9:45

Варна, мръсна приказка

Един слаб кмет бе ударен от разпищолените му врагове

Ако някой вярва, че 20 души от 6 партии ще натиснат едно и също копче в еднакво време по заповед на mafiqta, то по-добре да не чете тази статия. Тя е за всички останали.

Благомир Коцев става дума, разбира се, отстраняването му от Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна. Нищо никога не бива да бъде разказвано на парче:

За Благомир Коцев е син на Рубин Коцев, зората на бащиния бизнес (външна търговия с енергоресурси) опира в Разузнавателното управление на министерството на отбраната на комунистическата държава (РУМНО). Фамилията придобива апетитни имоти в Морската градина, разширяващи се през годините независимо от управленията. През 2016 г. протестиращи варненци слагат гнили ябълки пред едно от местните съдилища заради шуробаджанашки връзки между семейството, адвокати, Темида. До 2022 г., когато е на средна възраст, Благомир Коцев не е известен с нито една обществена активност във Варна, кауза, действия… Просто в един хубав ден Кирил Петков и Даниел Лорер го показват на варненци: „Този е, той носи светлината!“.

Благомир Коцев не носи отговорност за живота на баща, фамилия и т.н. Но всичко по-горе би следвало да е важно за любителите на теорията за

„дълбоката държава“, в която БКП все още

управлява живота ни. Точно както в София с генералски потомък на ДС, във Варна „демократичните сили“ изнамират човек с неслучайно потекло. Пък и с парички.

В последните две години от мандата на Иван Портних (ГЕРБ) Варна се задъхва. Кметът е схващан за бреме от големи и още по-големи корпоративни играчи, искат да се отърват от него. Това го разказва тогава самият Коцев – варненци искат промяна. През 2023 г. е избран за кмет от ПП-ДБ. На мига шумно скараните днес врагове – Коцев, ПП-ДБ, „Алтернативата на гражданите“ (строители, визирани от кмета като тимаджии), „Възраждане“… формират мнозинство в общинския съвет – тази комисия на теб, оная на мен, тук тоя пост, там другият. На втория тур на вота са играли заедно.

Периодът съвпада с правителството с премиер Николай Денков. То обаче

пада, палачинката се обръща –

строители и други подобни се завръщат към ГЕРБ. Коцев, по всичко личи, престава да им върви по свирката. Почват публични скандали. Коцев е в малцинство спрямо съвета, нараства значението на „Алтернативата“ (с председател строителния бизнесмен Христо Димитров)… Сблъсъкът ескалира, лагерите са на нож.

Коцев е в постоянен пиар режим, което искрено дразни старите и нови врагове. Лозунгът му е: „Никакви договорки в името на Варна!“. Съскането на враговете: „Кога яде кифтетата (те избирахме), не рива, а?“.

През 2025 г. много български кметове, сгащени неприятно от службите или просто защото им харесва, целуват височайш пръстен. Във Варна обаче настава историята с Пламенка. При толкова много корупция в държавата, корпулентната прокуратура удря точно Благомир Коцев. Той очевидно не е целунал пръстена. Почват протести. В публичното пространство валят записи, в които се чува как кметът договаря обществени поръчки на маса (на тоз толкова, другият с повече), доверениците му разпределят „въздух“ в сумите. Някои хора вярват на записите, други не; също и (не)вярват натискал ли е Варна лидерът А.В. да му се осигуряват пари за избори. Коцев е арестуван,

става емблема на борбата за справедливост

Фактът до днес е, че делото шумно се проваля, подобно на десетки други за корупция.

Кметът излиза от ареста. Скандалите с общинския съвет продължават, личи взаимна чисто човешка непоносимост. Той ги обвинява, че превръщат града в баница, те – че е тотално некадърен и върти свои игрички. От самото начало на мандата тече и друг процес, паралелен със София – чрез сигнали до доминираните от ГЕРБ избирателни комисии „по конспект“ се търсят нарушения на кметове на ПП-ДБ. В двата града са проведени частични избори за районни кметове, нередности се търсят и при Коцев.

Така стигаме до днешния ден. В началото на четвъртата година от мандата, градът в управленски и морален смисъл е

истински ужас:

Боклуци

из улиците, ужасяващо застрояване, провален всеки един проект за сграда или инфраструктура, хаос в администрацията, постоянни смени на зам.-кметове, лоши резултати при ревизии, назначени съпартийци-калинки, аверчета на договор при наличие на щатни служители (като областен управител Коцев бе наел кантората на адвоката си, отворено е дело)… Плащане на журналисти, организиране на тролове… Половината мандат Коцев е с главния архитект от времето на ГЕРБ, след като по-рано са му узаконени обекти на ресторанта; втората половина е без архитекта, оня е станал лош. „Баба Алино“ цъфти, вързва – кметът не разбрал… Обяснението за всичко това е: „Мафията е срещу мен, нямам мнозинство, бях в ареста!“.

Тъкмо преди да се разгори гръмовният скандал сега, се случва нещо отдавна очаквано, а и планирано от ДБ за последната година от мандата – ДБ стартира атаки срещу „своя“ кмет, когото едва търпи, изваден някога от ръкава на Лорер. Дните преди скандала са емблематични

какви ги върши „зайчето“:

лично Коцев предлага на съвета тунел под Морската градина и обвинява после „Алтернативата“; лично той и верни хора от администрацията вкарват три апетитни терена в списъка за продажба и обвиняват „Български глас“ (т.нар. партия на Дънката) – огромно лицемерие, или пък кметът не знае какво подписва. Оттегля двете предложения след мощно гражданско недоволство. Междувременно за терените обяснява, че вкарването в списъка не било продажба – а техническо действие с оглед на подготвяния градски бюджет. Съветниците прокарват „тунела“ самостоятелно. След всичко това, точно след всичко това!, Коцев, ПП и цялото им войнство до умопобъркване тръбят днес, че той бил против тия проекти, затова бил отстранен („от кукловодите ТИМ и Дънката“).

На нов глас днес Коцев заявява на всеослушание, че минути след отстраняването Христо Димитров тръгва да строи в квартал „Чайка“ – досега го спирал, вече не можел. Сякаш Христо Димитров сам си е разписвал разрешителното за строеж… Сякаш Коцев не сложи за кмет довереничката си Снежана Апостолова – нима тя няма да спира безобразията? Всичко това са примери какви невероятни неща се говорят публично на фона на реалността.

Още няколко парчета, важни днес за варненския пъзел:

Коцев е скаран не само с „Алтернативата“, ГЕРБ, ами и всички политически сили в града. Останаха му ПП, и ДБ в най-новата ситуация. Другите не искат да работят с него,

смятат го за вреден, изолират го

Видно от мрежите, подкрепя го и Ивелин Михайлов, движещ си свои строителни проекти и воюващ с Дънката. Но „Величие“ не са фактор. Насреща отново: „Те са мафията, аз не съм! Искам да ги спра, но съм малцинство“.

ГЕРБ-Варна е в насипно състояние. Няма такава партия в града, всеки прави каквото си иска. Лагери, мераци, интриги… Бойко Борисов е само формално лидер на всичко това.

Когато става дума буквално за човешка непоносимост към Коцев, личи поведението на предшественика му Иван Портних и близки до него хора.

ГЕРБ не само е разпищолена (стар израз на Борисов), ами и довчерашни фактори в нея вече живеят с чувство за отпаднала необходимост. Бъдещи аутсайдери.

Сигналите в ОИК през годините за отпуските на Коцев са няколко – и от „будни случайни граждани“, и от Биляна Якова, общински служител по времето на ГЕРБ. Някои са солидно написани – който е атакувал Коцев, е инвестирал най-малко в юристи.

В ОИК преобладават излъчени от ГЕРБ хора, но много далеч от мнозинство (8 от 27 души) – останалите са квота на всички тия формации, воюващи и/или тотално непонасящи Коцев. По отношение на ГЕРБ, връзките в по дефиниция независимия орган сочат към лагерите в разпадналата се ГЕРБ – Варна.

Традиционен разпад има и в ПП-ДБ. Един от формацията в ОИК минал към „Прогресивна България“, заедно с друг гласували срещу Коцев.

„Прогресивна България“ има много кусури, но засега не дисциплинира силово държавата. Не е тръгнала да натиска Варна.

Какво се случва в крайна сметка

в една разпищолена и дезорганизирана местна среда,

Без

ботуш отгоре, в която лагерите в съвета или ОИК не знаят на кой Господ да се кланят, някои не виждат бъдеще за себе си…? И, ако повярваме на кмета, феодали и бизнесмени ридаят изпъдени от софрата, притискайки и плащайки тук-там? Ами… всеки прави каквото си иска. Заедно или поотделно. Конкретно – измислиха да свалят Благомир Коцев.

Умно ли е!? Всеки търсещ акъл, силно надценява ситуацията.

Още нещо важно, което оглушително не се споменава в данданията: преди 2 седмици община Варна обяви поръчка за 76 млн. евро за сметопочистване през следващите 5 години – хапки, които не просто кмет, ами държава може да съборят.

На финала за прочутите отпуски: Коцев най-вероятно е в нарушение. Но това е и заради неясната законова материя, и най-вече защото отсъствията му бяха заради арест – все едно да караш автобус,

някой да те стреля, да се прикриеш,

а после да те накажат: „А, нямаш право да изоставяш волана!“.

Това е историята с Благомир Коцев, разказана без плакат в рамките на журналистическа публикация. Всеки сам си преценя всичко това мрак ли е, или има и понесен насреща човек на светлината. Насрочени са протести в защита на кмета. От масовостта им, според настроенията в държавата, зависи направиха ли си добре сметката тия, които не изчакаха година сам да падне и му връчиха пак знамето в ръцете.

Диян Божидаров