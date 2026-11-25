25.11.2026 | 14:57

Чудо: За първи път ексшеф на АПИ е обвинен за милионите за „Хемус“

Според прокуратурата става дума за безстопанственост при изграждането на участъци 5 и 6 от магистралата

Прокуратурата е повдигнала обвинения на бивш шеф на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Той ще отговаря за безстопанственост. Обвинението твърди, че заради неговото бездействие в периода от юни 2019 г. до юни 2020 г. на АПИ са нанесени щети за 312 млн. лв. По това време председател на Управителния съвет беше Георги Терзийски.

Обвинението е заради авансови плащания към държавната фирма „Автомагистрали“ за лотове 5 и 6. Парите са били преведени, въпреки че строителството на тези участъци е започнало без да има одобрени проекти.

„Обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“, както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания“, посочват от прокуратурата.

Плащанията са направени по допълнително споразумение между АПИ и „Автомагистрали“, което засяга и лот 4, за който регионалният министър Иван Шишков твърдеше, че има незаконно строителство. За това имаше и издадени актове от ДНСК, които обаче после паднаха в съда.

Безпрецедентно

Това е първият случай на обвинение на високопоставен ръководител на АПИ за строителството на „Хемус“. В миналото и други началници на агенцията са били подвеждани под отговорност, но по други поводи – например за трагичната смърт на жена в един от тунелите на магистрала „Хемус“. Тя загина през 2016 г., след като лампа се откъсна от тавана на съоръжение и се стовари върху колата ѝ.

За нарушения при строителството се говори от години, но досега прокуратурата си затваряше очите за сигналите. Едва след падането от власт на ГЕРБ бе образувано дело за т.нар. пари в чували. По него бяха събрани данни, че авансово преведени за строителството милиони са били изтеглени в кеш от подставени лица и след това са изчезнали.

По това дело се стигна дори до обвинения срещу шефове на няколко строителни фирми. След това обаче събраните материали бяха иззети от наблюдаващия прокурор Ивайло Занев и дадени на друг, който се отказа от първоначално повдигнатите обвинения, а делото потъна.

Схемата

При управленията на ГЕРБ държавната фирма „Автомагистрали“ бе „гара разпределителна“ за милионите от бюджета. Формално тя се водеше строител на магистрали, но тъй като не разполага с достатъчно хора и техника, наемаше частни фирми, които да строят. Така реалните строители се явяват нещо като втори ред фирми, през които минават парите. След това сумите се превеждат към третия ред, където са кухите дружества, чиито представители теглят парите в брой.

При сегашното обвинение обаче ситуацията е малко по-различна – обвиняемият е само един. Освен това се признава, че отговорност трябва да се търси и от представители на държавата – нещо, което досега бе тема табу.