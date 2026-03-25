25.03.2026 | 21:53

Венци Чикагото спретна скандал в БНТ (снимка)

Той демонстративно скъса лист с герба на България

Участието на кандидата за депутат от „Истината и само истината“ Венцислав Ангелов – Венци Чикаготов ефира на БНТ предизвика сериозни реакции.

По време на ефира той отправи непотвърдени твърдения, използва нецензурен език и демонстративно скъса лист с изображение на герба на Република България.

Действието може да попада в обхвата на чл. 108 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност при поругаване на държавни символи.

Очаква се компетентните институции да се сезират по случая, тъй като става дума за публично извършено деяние в национален ефир.