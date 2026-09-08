08.09.2026 | 21:26

Волгин: Всички отиват при Йотова, а цели партии ще си счупят краката от бързане

Абсурдно е евродепутат от ГЕРБ да е част от ИК на настоящия президент

Изключително интересна тенденция се наблюдава през последните дни. Наричам я „всички отиват при Йотова“.

Учени, певци, синдикалисти, журналисти, цели медии, политици, цели партии ще си счупят краката от бързане, за да се навърдат в сянката на „предизвестения победител“. Стигна се дотам, че един евродепутат от ГЕРБ също се оказа част от ИК на настоящия президент. Извинете, ама това е абсурдно! Нали ГЕРБ е най-голямата опозиционна партия и, съответно, трябва да е основен съперник на ПБ. Това е все едно по време на футболен мач играч на „Левски“ да заиграе за „Лудогорец“. И да каже, че го прави в името на обединението и подобряване качеството на българския футбол.

Разбира се, всички тези хора имат право на своите политически предпочитания. Само дето се оказва, че политическите им предпочитания са изцяло на страната на властта. Как пък някой от тях не застана на страната на опозиция. И тук нямам предвид онези жълтопаветни бутафори, които само се правят на опозиционери. Говоря за истинската опозиция. Известните личности не искат да ги свързват с нея, искат близко до властта да бъдат.

И как да не си припомним тук класическото откровение на Бай Ганьо: „А бе, кьорпè, защо си ме набедил във вестник „Не му е времето“, че съм бил опозиция, а? Толкова ли ти стига ума? Хич бай ти Ганьо опозиция става ли бе, момче?… И сега, когато толкова железници ще се правят, толкова дружества ще се калъпят, толкова пристанища ще се строят, ти тамам сега си му намерил времето да ме набедяваш, че съм бил уж опозиция.“

Наистина е тъжно, че в съзнанието на много хора има непробиваем знак за равенство между политиката и келепира.

Петър Волгин