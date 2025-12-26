26.12.2025 | 10:56

Времето днес: Студ, облаци и мразовит вятър в цяла България

Зимата настъпи с ледени сутрини и облачно време – какво да знаем за прогнозата за 26 декември?

Времето днес, 26 декември 2025 г., ще бъде типично зимно – с ледени сутрини, плътна облачност и усещане за суров студ почти навсякъде в страната. Северозападът остава под ледената хватка, а дори по Черноморието вятърът носи усещане за студ, въпреки положителните температури.

На втория ден от Коледа България се събужда с усещането, че зимата най-сетне се е настанила трайно. Сутринта започва с отрицателни температури в по-голямата част от страната. Според последната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), публикувана на 25 декември, денят ще премине с променлива до значителна облачност и минимални шансове за валежи.

Северозападна България е най-засегната от студа. Видин, Монтана, Плевен и Русе осъмнаха с температури между -6°C и -5°C. През деня максималните стойности в тези райони едва ще достигнат 0°C до 1°C, при почти постоянно облачно небе. Вятърът ще бъде слаб до умерен, но достатъчен, за да подсили усещането за студ.

София също усеща зимата в пълната ѝ сила – столицата започва деня при -1°C, като по-късно се очаква термометрите да стигнат до 4°C. Облачността ще остане променлива, но без риск от валежи. Сухото време ще направи условията по-добри за пътуване или разходки, макар и с топло облекло.

В Южна България температурите са по-благоприятни, но далеч от меки. В Пловдив, Ямбол и Кърджали термометрите показват минимални стойности от -1°C до 3°C, като през деня ще се покачат до 5°C – 7°C. Най-топло и днес ще бъде в Сандански – между 3°C сутрин и 8°C следобед.

По Черноморието времето ще бъде облачно, но без превалявания. Бургас и Варна се събуждат с температури от около 0°C, а през деня ще достигнат съответно до 6°C и 5°C. Морският вятър ще остане осезаем, особено в откритите участъци, което прави усещането за студ още по-осезаемо.

В Централна и Североизточна България, включително Велико Търново, Шумен, Силистра, също ще преобладава облачно време с температури от -4°C до 2°C. Няма очаквания за валежи, но условията остават типично зимни.

Според синоптиците от НИМХ, застудяването ще се задълбочава в следващите дни, като нощите ще стават още по-студени. Януари се очаква да започне с нови нахлувания на студен арктически въздух, които може да донесат и първите сериозни снеговалежи в по-ниските части на страната.