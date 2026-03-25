25.03.2026 | 12:04

Всички в Холивуд бягат от Хари и Меган

„Никой не иска да бъде виждан с тях“, казват източници от Холивуд

Шефовете на Netflix не са единствените, които се дистанцират от херцозите на Съсекс. Източник съобщава пред Page Six, че съседите на Меган Маркъл и принц Хари в Монтесито, Калифорния, вече са им се наситили.

„Те ги избягват“, казва източник от района. „Никой не иска да бъде виждан с тях“.

Твърди се, че хладното отношение не е предизвикано от скорошната вълна от статии, критични към двойката, включително материал във Variety, според който шефът на Netflix Тед Сарандос е отказвал да участва в разговори с бившата актриса без присъствието на адвокат. (Говорител на Netflix и адвокатът на Маркъл определиха тези твърдения като „абсолютно неточни“ и „откровено неверни“).

Източници твърдят, че хладното отношение в техния луксозен квартал се е натрупвало с години. „Не е омраза“, казва източник, „просто нарастващо осъзнаване, че те само вземат, без никакво самосъзнание. Всички са изтощени от тях“.

Междувременно източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, настоява: „Те имат чудесни отношения със своите съседи и обичат своята общност“.

Двойката закупи имението в Монтесито за 14,65 милиона долара през 2020 г., след като се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния. „От пристигането си те се установиха в тихото уединение на своята общност и се надяват това да бъде уважено както от техните съседи, така и от тях самите като семейство“, заяви говорител пред Vogue по това време.

Миналата седмица Маркъл публикува снимки на себе си и дъщеря си, принцеса Лилибет, в градината на дома им, за да рекламира новите си луксозни кутии за цветя на цена 225 долара, продавани чрез бранда ѝ As Ever.

Районът е дом на множество знаменитости, включително Опра Уинфри, Кейти Пери, Елън Дедженеръс и Порша де Роси, Гуинет Полтроу, Ариана Гранде и Дженифър Анистън. През 2020 г. Шарън Стоун заяви пред Access Hollywood: „Знаете ли, най-хубавото при тях е, че те не дойдоха тук, за да се възползват от нашата общност, а за да бъдат част от нея.