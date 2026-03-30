30.03.2026 | 8:32

За блудства с момчета, принуда и дрога… Внасят обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

Прокуратурата ще пледира за повече от 15 отделни престъпления

Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие. Това съобщава Нова тв, като засега официална информация от прокуратурата липсва.

Очаква се държавното обвинение да даде повече информация днес за отделните престъпления, които ще претендира, че са извършени от групата около бившия шеф на Националната пациентска организация.

По информация на медията става въпрос за над 15 случая на блудство, принуда и разпространение на дрога.

За арестите стана ясно на 24 октомври 2025 г., след като вече съдът се бе произнесъл да останат под стража. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.

Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски са обвиняемите.

Още тогава Националната пациентска организация в своя позиция категорично се разграничи от действията и поведението на д-р Хасърджиев, които били “ изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея“. Управителният съвет на организацията е прекратил всички формални отношения с Хасърджиев на 15 септември 2025 г., се казваше още в позицията. От нея става ясно и че той е имал лични проблеми, за които отказвал да потърси професионална помощ. Организацията е в криза, без финансови средства и е дадена на публичен изпълнител.