За да уличи Теодора Георгиева в корупция, прокуратурата се уличи в прикриването ѝ

Нали нямаше доказателства, че магистрати са замесени в джуджетата?

Така излиза, че през 2025 г. българската прокуратура образува досъдебно производство за нещо, което й е било известно още през 2023 г., защото й е било изпратено като сигнал от Европейската прокуратура. Но другата, по-съществена подробност е, че през април 2025 г. пак българската прокуратура прекрати досъдебно производство за евентуална корупционна дейност на Петьо Петров по отношение на магистрати поради липса на данни за това. Става въпрос за основното досъдебно производство по „Осемте джуджета“, по което трябваше да се установи дали Петьо Петров е подкупвал съдии и прокурори и ги е рекетирал с компромати. Тогава се оказа, че прокуратурата не е установила никакви данни за подкупвани магистрати от него.

И изведнъж сега става ясно, че по същото време паралелно са събрани свидетелски показания – както се твърди – по преписката срещу Георгиева, в които фигурират и твърдения на жена, „близка“ до Петьо Петров, че „лично е подготвяла пари, предназначени за разни магистрати, включително и за Теодора Георгиева“ (цитатът е от справката на СГП). Да обобщим абсурдността на твърденията на българската прокуратура – няма доказателства, че Петьо Еврото е давал подкупи, но има свидетелски показания, че Теодора Георгиева ги е вземала от него.

Така на практика с публикуването на справката на СГП българското държавно обвинение се самоуличава в прикриване на скандала с „Осемте джуджета“, но и в пълно бездействие в продължение на две години по сигнала на европрокуратурата. Друг е въпросът, че самата Георгиева, която не отрича, че е имала среща с Петьо Еврото, твърди, че е била заведена там от градския прокурор на София Емилия Русинова, която също е присъствала на разговора, но я няма на кадъра. А за Русинова отдавна се появиха твърдения, че е била близка с Еврото, подкрепени и със снимков материал.

Допълнителен любопитен щрих в цялата тази каша дава съдия Владислава Цариградска в един пост във Фейсбук – СГП е образувала преписката по сигнала срещу Георгиева на 25 април 2025 г. „по статия в медиите“, но десетина дни по-рано (13-15 април 2025 г.) Сарафов се е срещал с представители на мисията на Европрокуратурата и ги е уверил, че Теодора Георгиева е взимала подкупи и то точно по делото „Чирен“. Въпросът, който остава без отговор, е въз основа на каква информация Сарафов е направил това изявление, за което, както стана ясно има протокол от срещата.