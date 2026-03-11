11.03.2026 | 12:06
За да уличи Теодора Георгиева в корупция, прокуратурата се уличи в прикриването ѝ
Европейската прокурорка категорично отрече да е вземала пари от Петьо Еврото и да е подържала връзка с него

Два дни след като европрокурорката Теодора Георгиева обяви, че би свидетелствала за обвързаности между изчезналия брокер на влияние в съдебната система и бивш следовател Петьо Петров – Еврото, Борислав Сарафов и Делян Пеевски, държавното обвинение, т.е. Борислав Сарафов, отвърна на удара. В желанието си обаче да опази изпълняващия функциите главен обвинител, прокуратурата се самоуличи в прикриване на евентуален корупционен скандал.

Според прессъобщение, публикувано на сайта на върховната прокуратура във вторник, през 2025 г. в Софийската градска прокуратура (СГП) е образувано досъдебно производство за това, че Теодора Георгиева е използвала служебното си положение, за да получи неследваща се облага, и това е продължило в периода от 2020 г. до март 2025 г. Към прессъобщението е приложена прелюбопитна кореспонденция на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и Европейската прокуратура, от която се разбира следното:

  • През 2023 г. в Европейската прокуратура е получен сигнал от Петьо Еврото (по това време вече изчезнал и издирван от българското правосъдие), който заявил, че всеки месец е плащал суми, както се подразбира на Георгиева, за да влияе върху дела, без обаче да са посочени конкретни случаи.
  • Европейската прокуратурата веднага образува преписка, възложена на европейски прокурор, който през октомври 2023 г. я е препратил на българската прокуратура, тъй като тя е компетентна по въпроса. В продължение на година и половина Европейската прокуратурата не е получавала никаква информация от българската по този въпрос.
  • През март 2025 г., след излизането на видеозаписа от срещата на Петьо Еврото с Теодора Георгиева, от Европейската прокуратура – този път подписано от Лаура Кьовеши – отново питат българската какво става с наказателното разследване срещу г-жа Георгиева, доколкото „лицето, с което г-жа Георгиева се е срещнала и което се появява на записа, е същото като лицето, което се предполага, че й е давало подкупи“.
  • В отговор на това запитване с писмо от 3 юни м.г., подписано от Сарафов, се прилага справка, изготвена от прокурор от СГП, за преписка, образувана през 2025 г., която после е прераснала в досъдебно производство срещу Георгиева, за използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага – парична сума. Поводът за образуване на преписката, се твърди в справката, е статия в медиите – за същия мейл, разпратен от името на Петьо Петров – Еврото, в който се твърди, че той е плащал по 10 000 лв. месечно на Георгиева и в който се прилага видеозаписът от срещата с нея през 2020 г. (Какво е станало със сигнала на Европрокуратурата от 2023 г. така и не се разбира.)

Нали нямаше доказателства, че магистрати са замесени в джуджетата?

Така излиза, че през 2025 г. българската прокуратура образува досъдебно производство за нещо, което й е било известно още през 2023 г., защото й е било изпратено като сигнал от Европейската прокуратура. Но другата, по-съществена подробност е, че през април 2025 г. пак българската прокуратура прекрати досъдебно производство за евентуална корупционна дейност на Петьо Петров по отношение на магистрати поради липса на данни за това. Става въпрос за основното досъдебно производство по „Осемте джуджета“, по което трябваше да се установи дали Петьо Петров е подкупвал съдии и прокурори и ги е рекетирал с компромати. Тогава се оказа, че прокуратурата не е установила никакви данни за подкупвани магистрати от него.

И изведнъж сега става ясно, че по същото време паралелно са събрани свидетелски показания – както се твърди – по преписката срещу Георгиева, в които фигурират и твърдения на жена, „близка“ до Петьо Петров, че „лично е подготвяла пари, предназначени за разни магистрати, включително и за Теодора Георгиева“ (цитатът е от справката на СГП). Да обобщим абсурдността на твърденията на българската прокуратура – няма доказателства, че Петьо Еврото е давал подкупи, но има свидетелски показания, че Теодора Георгиева ги е вземала от него.

Така на практика с публикуването на справката на СГП българското държавно обвинение се самоуличава в прикриване на скандала с „Осемте джуджета“, но и в пълно бездействие в продължение на две години по сигнала на европрокуратурата. Друг е въпросът, че самата Георгиева, която не отрича, че е имала среща с Петьо Еврото, твърди, че е била заведена там от градския прокурор на София Емилия Русинова, която също е присъствала на разговора, но я няма на кадъра. А за Русинова отдавна се появиха твърдения, че е била близка с Еврото, подкрепени и със снимков материал.

Допълнителен любопитен щрих в цялата тази каша дава съдия Владислава Цариградска в един пост във Фейсбук – СГП е образувала преписката по сигнала срещу Георгиева на 25 април 2025 г. „по статия в медиите“, но десетина дни по-рано (13-15 април 2025 г.) Сарафов се е срещал с представители на мисията на Европрокуратурата и ги е уверил, че Теодора Георгиева е взимала подкупи и то точно по делото „Чирен“. Въпросът, който остава без отговор, е въз основа на каква информация Сарафов е направил това изявление, за което, както стана ясно има протокол от срещата.

Двама охранители и една Любена (евентуално)

Според прессъобщението на прокуратурата от вторник по темата за евентуални подкупи, вземани от Теодора Георгиева, са разпитани трима свидетели, двама охранители на „Осемте джуджета“ и жена, „близка“ до Еврото. В показанията си тримата заявяват, че европрокурор Георгиева е била чест посетител в „Осемте джуджета“ – поне два пъти месечно от 2019 г. насам. Срещите между нея и лобиста са се провеждани в известното като VIP-стая помещение, в което пък имало две камери.

Жената най-вероятно е бившата съпруга на Петьо Петров – Любена Павлова, ако се съди по някои нейни досегашни показания и изявления, добили публичност, както и от твърдението, което се съдържа в справката, че тя „лично е правила и обзавеждала това помещение, както и целия ресторант“.

Единият охранител имал задължение да отброява суми пари и да ги поставя в пликове, върху които собственоръчно пишел имената на получателите. Един от пликовете бил за Георгиева и в него имало по 10 хил. лв. Същият свидетел твърди, според обвинението, че Еврото се е хвалил как е направил бившата съдийка европейски прокурор. Пак същият свидетел обяснява, че лобистът се шегувал, че той е „Пепи Еврото“, а юристката е „Теди Еврото“.

Вторият охранител от заведението твърди, че Георгиева влизала винаги с чантата си в помещението за срещи с Петров.

Третият свидетел, жената, казва в показанията си, че лично е подготвяла пари за Георгиева и други магистрати. Всеки път за Георгиева били подготвяни пликове от по 10 хил. лв., които се давали след 25-о число на месеца. В подобна конкретика досега в показанията си, с които медиите разполагат, е влизала само Любена Павлова. Самата Павлова смени лагерите в прокурорската система и от свидетел на Иван Гешев срещу Борислав Сарафов се преориентира, промени показанията си и започна да защитава Сарафов срещу Гешев, когато последният беше уволнен, а тогавашният му заместник го наследи на поста. Именно Любена Павлова в едни други показания от 2023 г., твърди, че Петьо Еврото се е срещал с различни магистрати, сред които Борислав Сарафов и Емилия Русинова, на които давал указания как да се решават дела и на които плащал големи суми.

Министър Андрей Янкулов: Материалите съдържат крайно смущаващи факти

Привечер във вторник Министерството на правосъдието публикува позиция на министър Андрей Янкулов, който на първо място „адмирира демонстрираната прозрачност от страна на ръководството на прокуратурата“, но и апелира то „да прояви същия стандарт на прозрачност по отношение на свидетелските показания и други доказателствени материали от всички разследвания на мрежата „Осемте джуджета“, касаещи всички други високопоставени магистрати, в това число административни ръководители на ключови прокуратури“.

„Прави впечатление обаче скриването на съществени обстоятелства като номера на воденото наказателно производство, името на наблюдаващия прокурор, част от датите на съответната комуникация и статуса на разследването към настоящия момент. Самите материали съдържат крайно смущаващи факти относно разследването от изключително висок обществен интерес“, казва още Янкулов.

В справката на прокурора от СГП, изпратена на 3 юни 2025 г. до европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши от тогава и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, се съдържа твърдението, че вече „са налице доказателства, обосноваващи наличието на обосновано предположение за съпричастност на г-жа Теодора Георгиева към престъпното деяние, насочено към генериране на определени финансови облаги по неправомерен начин, приемайки нерегламентирани парични суми в размер на 10 000 лв., като „гост“ на Петров на всяко 25-то число от месеца от 2019 г. до 2020 г.“. Остава напълно неясно защо и до момента това лице не е привлечено като обвиняем, пита Янкулов.

„Остава изключително притеснителното впечатление, че подобен тип наказателни производства се използват за други цели, като например злепоставяне, сплашване, дискредитиране и др. Публикуваните материали от ръководството на Прокуратурата на Република България всъщност подкрепят моята теза за спешна необходимост от качествена промяна в управлението на посочената институция в интерес на правосъдието“, се казва още в позицията му.

Какво разследва прокуратурата

В крайна сметка прокуратурата смята, че в периода от началото на 2020 г. до март 2025 г. на територията на страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, Теодора Георгиева е използвала служебното си положение на длъжностно лице – съдия в Административен съд София град (АССГ) и европейски прокурор в Европейската прокуратура, за да си набави противозаконна облага – парични суми, което е наказуемо по чл. 283, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК). Въпросният текст от НК гласи: „Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.“

Наказателни съдии и адвокати твърдят, че този текст най-често се използва срещу КАТ-аджии, заловени да си искат „почерпка“ от съгрешили шофьори или за други подобни „кокошкарски престъпления“. Тъй като размерът на предвиденото наказание е до три години, това означава, че дори разследваният да бъде осъден, ако няма предишни присъди, му се налага административна глоба и се освобождава от наказателната отговорност (чл. 78а НК). Това е длъжностно, но не е корупционно престъпление и за него не се изисква да извършиш нещо по службата си, а само да манифестираш длъжностната си характеристика, коментират юристи.

От справката става ясно, че прокурорът е искал назначаването на експертизи и още действия по разследване на случая. Какво е станало с тях (и дали изобщо са направени) не става ясно.

Теодора Георгиева: Това са фабрикувани показания

Пред „Капитал“ Теодора Георгиева категорично заяви, че показанията срещу нея са фабрикувани и тя никога не е получавала пари от Петьо Еврото.

„С направеното изявление и публикуваните протоколи официално бе потвърдено, че казвам истината за изнесени клеветнически твърдения срещу мен пред Европейската прокуратура. Приложените протоколи с лъжливи показания са още едно престъпление, което е извършено с изпращането им до Европейската прокуратура, а именно лъжесвидетелстване. Това дообогатява от обективна страна реализирания от Сарафов състав на чл. 282 НК – престъпление по служба.

Междувременно мога да кажа, че получих разпореждане от Върховния касационен съд, че моят сигнал за извършено престъпление от Сарафов е изпратено до ad hoc прокурора. И повтарям отново, че всичко, което се случва, е заради разширението на проекта „Чирен“ и повдигането на обвинение на Владимир Малинов.

По същество за тези фабрикувани показания сега мога да кажа, че нещата хронологически и фактически не съвпадат, невъзможни са да се случат. И това е поредното доказателство, че и.ф. главният прокурор използва институционалната си власт за злоупотреба, защото ако е имало данни за престъпление, е трябвало незабавно да се образува досъдебно производство и да се предприемат съответните действия, а не да се фабрикуват компромати срещу мен“, каза Георгиева.

Разбира се, че категорично отричам, че съм вземала пари и съм контактувала с Петьо Петров, отговаря Георгиева на въпрос на „Капитал“. Това поне е лесно проверимо – да отворят телефонните разпечатки за 20 години назад.

