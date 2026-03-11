За да уличи Теодора Георгиева в корупция, прокуратурата се уличи в прикриването ѝ

Два дни след като европрокурорката Теодора Георгиева обяви, че би свидетелствала за обвързаности между изчезналия брокер на влияние в съдебната система и бивш следовател Петьо Петров – Еврото, Борислав Сарафов и Делян Пеевски, държавното обвинение, т.е. Борислав Сарафов, отвърна на удара. В желанието си обаче да опази изпълняващия функциите главен обвинител, прокуратурата се самоуличи в прикриване на евентуален корупционен скандал.
Според прессъобщение, публикувано на сайта на върховната прокуратура във вторник, през 2025 г. в Софийската градска прокуратура (СГП) е образувано досъдебно производство за това, че Теодора Георгиева е използвала служебното си положение, за да получи неследваща се облага, и това е продължило в периода от 2020 г. до март 2025 г. Към прессъобщението е приложена прелюбопитна кореспонденция на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и Европейската прокуратура, от която се разбира следното:
- През 2023 г. в Европейската прокуратура е получен сигнал от Петьо Еврото (по това време вече изчезнал и издирван от българското правосъдие), който заявил, че всеки месец е плащал суми, както се подразбира на Георгиева, за да влияе върху дела, без обаче да са посочени конкретни случаи.
- Европейската прокуратурата веднага образува преписка, възложена на европейски прокурор, който през октомври 2023 г. я е препратил на българската прокуратура, тъй като тя е компетентна по въпроса. В продължение на година и половина Европейската прокуратурата не е получавала никаква информация от българската по този въпрос.
- През март 2025 г., след излизането на видеозаписа от срещата на Петьо Еврото с Теодора Георгиева, от Европейската прокуратура – този път подписано от Лаура Кьовеши – отново питат българската какво става с наказателното разследване срещу г-жа Георгиева, доколкото „лицето, с което г-жа Георгиева се е срещнала и което се появява на записа, е същото като лицето, което се предполага, че й е давало подкупи“.
- В отговор на това запитване с писмо от 3 юни м.г., подписано от Сарафов, се прилага справка, изготвена от прокурор от СГП, за преписка, образувана през 2025 г., която после е прераснала в досъдебно производство срещу Георгиева, за използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага – парична сума. Поводът за образуване на преписката, се твърди в справката, е статия в медиите – за същия мейл, разпратен от името на Петьо Петров – Еврото, в който се твърди, че той е плащал по 10 000 лв. месечно на Георгиева и в който се прилага видеозаписът от срещата с нея през 2020 г. (Какво е станало със сигнала на Европрокуратурата от 2023 г. така и не се разбира.)