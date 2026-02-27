27.02.2026 | 12:04

Загадъчен кръст изникна край мястото на тройната смърт на Околчица

Странният знак е поставен анонимно. Авторът му специално е разчистил наоколо от храсти

Мистериозен кръст се появи край мястото, където бе намерен кемперът с телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Той е „изникнал“ през последните дни, съобщава „Бул нюз“. Поставен е на 3–4 метра от пътя, водещ към прословутата поляна на връх Околчица във Врачанския Балкан. На 8 февруари овчарят Николай Ангелов случайно попадна там на паркираното превозно средство с трите трупа.

Кръстът е закрепен върху съществуваща метална тръба. Човекът, който го е поставил, е разчистил храстите и е подравнил основата. До мястото се стига трудно, защото наоколо всичко е потънало в кал и разтапящ се сняг. Директорът на Регионалния исторически музей във Враца, Георги Ганецовски, коментира, че кръстът е „сектантски“. Той смята, че става въпрос за символ, който не е характерен за традиционното православно кръстно изображение.

До мястото, на което бе намерен кемперът, води стар римски път. На места обаче той се губи и хора, които не познават района, лесно биха се объркали. Самата поляна е заобиколена от възвишения. На военен език подобен релеф са нарича „смъртоносен капан“: хората, които се намират там, могат да бъдат наблюдавани от поне 4-5 места, без самите те да разберат, че някой ги гледа. Според репортер на медията, в района действително няма обхват на нито един мобилен оператор. Това потвърждава думите на овчаря Николай Ангелов, намерил кемпера, че е трябвало да се отдалечи, за да позвъни на спешния телефон 112.

На по-малко от 2 км от поляната с кемпера има почти невидима отбивка от римския път. Тя води в закътана долина, където се спотайва хижа, останала до момента незабелязана и от медиите, и от разследващите. Историята на тази хижа е свързана със златно имане, открито там преди половин век. На него се натъкнал жителят на намиращото се в близост село Паволче Ицо Георгиев, популярен като Фрица.

Като благодарност към съдбата, той плаща на каруци с коне и магарета да транспортират до мястото на находката камъни и трупи, с които изгражда хижата. Тя има две помещения, печки на дърва, достатъчно запаси и каптаж, в който през цялата година има много вода, която става и за пиене. Медията спекулира, че е възможно хижата да има нещо общо със случката на Околчица.

В наши дни постройката се използва от ловната дружинка на селата Паволче и Челопек. Въпреки това в нея рядко има хора, като по правило ловци ходят там само в неделя. До скоро, впечатлени от медийния интерес към мястото, ловците от дружинката охотно разказваха за своите приключения в района. Най-вече за иззетите от разследващите фотокапани, поставени, за да следят дивеча. Веднага след като те им бяха върнати с изтрити данни какво точно са заснели в дните преди намирането на труповете, мъжете спряха да общуват с журналисти. В „Бул нюз“ смятат, че ловците са били профилактирани от съответните служби.