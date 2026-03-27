„Затягаме примката около Васил Михайлов“: Прокурорският син и помагачи нападнали с бухалки полицай. След това изоставили колата (видео)

Затягаме примката около Васил Михайлов, станал известен като „прокурорския син“. Правим всичко възможно той да бъде открит. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.
Издирваният от над 7 месеца Васил Михайлов е нападнал служител на МВР до къщата му в село Люлин, Перник. „Предполага се, че Васил Михайлов, без да е на 100% сигурно, с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, отиват до село Люлин близо до град Перник“, обясни вътрешният министър.
Обект на нападението е бил служител на МВР. Всички нападатели са били с маски.
„Служителят на МВР, който е от ГДБОП сега, преди това е бил полицай от криминална полиция в Перник“, каза Дечев. Според него работата на служителя в Перник е „провокирала агресия в прокурорския син“.
„Опитали са се да нападнат с бухалки служителя на МВР с бухалки. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е труднопроходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, уточни служебният вътрешен минситър.
Жителите на село Люлин разказват, че са чули само изстрели и не са излизали навън. Те са видели полицейски автомобили на място, но все още няма официална информация от МВР за случилото се.
Кметът на селото потвърди, че до този момент не е получавал официални данни от Министерството на вътрешните работи. Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета. Засилено е полицейското присъствие в района.
Васил Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник-окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов.
Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство. В средата на миналата година той беше обявен за общодържавно издирване. Той се е укривал в Гърция, а от няколко месеца е в България.
