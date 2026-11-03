03.11.2026 | 16:16

Завера с Пеевски: Копринков изкарал корумпирания Ревански от ареста?

Началникът на кабинета на премиера Румен Радев е спазарил корпулентна подкрепа за втория тур на президентските избори в замяна на смекчената мярка. Копринков се меси директно в работата на конкретни съдебни състави

Ако нещо изяде главата на властта в сектор правосъдие, то това сигурно ще е копринковщината. В дните между двата тура на изборите се заформи своеобразен прогресивно-корпулентен кадрил – с участието на Николай Копринков, Радослав Ревански, Делян Пеевски и… Апелативен съд – Бургас.

На 30.10.2026 апелативните съдии пуснаха Ревански, дясната ръка на Пеевски, от следствения арест. Налице е разнопосочна информация къде точно той ще „лежи“ под домашен арест – в София (според BTV) или в Белица (според БНТ). Но това е без особено значение – защото и на двата адреса спокойно и безпрепятствено могат да бъдат привиквани и „профилактирани“ свидетели. Което да минира досъдебното производство и предварително да го обрече на неуспех.

По наша информация Копринков е спазарил корпулентна подкрепа за втория тур на президентските избори в замяна на смекчената мярка. В последните шест месеца бившият кмет на село Труд все по-активно се меси в работата на конкретни съдебни състави, както сме писали и преди – понякога лично, понякога чрез посредници. Видно от изборните резултати два дни по-късно, другата страна явно си е спазила „договорката“.

Това обаче далеч не е всичко. Веднага след изборите – т.е. вчера – Калин Стоянов и Халил Летифов входират сигнал в СГП, който уличава основните свидетели срещу ОПГ-то на Ревански в лъжесвидетелстване. Този ход преследва поне две цели, които следва да бъдат съобразени в контекста на факта, че дори и при новата власт градските прокурори продължават да функционират като адвокатска кантора на лицето Делян Славчев Пеевски.

На първо място, джуджетата там могат бързо и лесно да привикат свидетелите и да ги „страхуват“. Т.е. ако профилактирането от Ревански не даде желания резултат, то това със сигурност ще даде. И делото ще отиде по дяволите.

На второ място, и.ф. Магдалена Лазарова така ще има повод директно да изземе цялото дело от бургаските прокурори и да го превъзложи на раболепните пеевски ратаи от СГП, под вещото ръководство на Еми Еврото Русинова. И така делото определено ще отиде по дяволите!

И макар тази схема да изглежда доста очевидно и плиткоумно скроена, тя няма пречки да сработи. Както сработваше винаги през последните шест месеца, когато Пеевски сезираше адвокатската си кантора СГП да го пази от разследвания. И тя го опази. Официалното обяснение на властта, че като се смени главния прокурор всичко ще се нареди, повече не може да бъде кредитирано с доверие. До избора на титуляр остават (в най-добрия случай) още много месеци – за което време могат да бъдат смачкани всички дела срещу Пеевски и аватарите му. Плюс това никой повече не отваря дума за отстраняването на Емилия Русинова – която именно е и основният гарант за продължаващата пеевска недосегаемост.

И това е така поради една елементарна причина – именно Пеевски владее онези записи, от които Русинова е изрязана. Както такива, които вече изтекоха в YouTube, така и такива, за които обществото все още не знае. Знаят само избрани – сред които Делян и Емилия.