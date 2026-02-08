08.02.2026 | 10:49

Жертва на педофилска мрежа: Бях 6-годишна робиня на масони и милиардери, децата бяхме подаръци за хората от „Билдерберг“

Анеке Лукас разкрива как по време на срещата на клуба „Билдерберг“ през 1972 г. е принудена да присъства на ритуално убийство на 7-годишно момче, организирано като „подарък“ за американски милиардер

Децата като „тайна валута“, сатанински ритуали в подземията на катедрали и аристокрация, за която педофилията е норма – това е смразяващият разказ на Анеке Лукас, жертва на елитна мрежа в Белгия. Продадена от собствената си майка на шестгодишна възраст, тя описва как висши политици, масони и членове на Opus Dei са използвали деца за забавление и изнудване на най-високо ниво.

В шокиращо свидетелство, публикувано и преведено във Фейсбук от Пламен Сивов, Лукас разкрива как по време на срещата на клуба „Билдерберг“ през 1972 г. е принудена да присъства на ритуално убийство на 7-годишно момче, организирано като „подарък“ за американски милиардер. Историята на Анеке е брутален поглед към една невидима култура на садизъм, в която властта се купува с невинност, а престъпленията остават скрити зад клетви за мълчание в тайни общества.

Анеке Лукас, жертва на педофилска мрежа в Белгия, автор на книги, публичен говорител и защитник на жертви на насилие, разказва за детството си. Била е продавана от шестгодишна от майка си за забавление на елитите.

– Сред част от аристокрацията съществува култура, която не искам да познавате. Не става дума за всички, а само за някои, но те оказват толкова негативно влияние, че в една култура, в която малтретирането на деца е нормално и се случват екстремни неща, имаше някои много садистични членове на аристокрацията и през първите години понякога ме даваха на тези хора. Така че през първите години не бях въвлеченa в никакви религиозни ритуали и мисля, че това се дължеше главно на факта, че този министър, който беше започнал като месар и беше от средната класа и се беше издигнал, сам по себе си изобщо не беше вярващ сатанист. Но на деветгодишна възраст, през 1972 г., се състоя срещата на Билдерберг в Белгия и това беше чудесно за хората в мрежата, или както аз я наричах тогава, клуб с нива.

Децата бяха нещо като най-високото ниво и се използваха предимно за изнудване. Но имаше и влиятелни хора с много садистични желания, за които също се погрижиха, и това беше свързано и с кралското семейство. Имам предвид аристокрацията, определени хора от аристокрацията. Културата беше такава, че наистина малтретирането на деца беше нормализирано и всичко беше позволено. Подобно е на сатанистите. Те правят същите неща, но аз не усещах, че има нещо такова, нито преживях нещо религиозно, докато не навърших девет години и не се състоя ритуал, организиран, за да угоди на един от хората, които идваха в Белгия за срещата на Билдерберг. И така, за този американски милиардер те организираха сатанински ритуал, който имаше елементи на сатанизъм, – всички носеха черни роби и качулки, и се проведе в подземието на катедралата. Изглеждаше, че това беше нещо като обратното на това, което се случваше на горния етаж. И така, там имаше един олтар, черен олтар, и имаше пентаграм, имаше всички елементи, и… две деца бяха дадени на този милиардер.

Имаше едно малко момче с мен, аз бях на девет, а той беше на седем и беше малко бавен, умствено увреден, и затова… Съжалявам. Чувствах желание да го защитя и…

– Той беше убит пред теб?

– Да. Бях там, бяхме две деца. Едното трябваше да бъде жертвано, а другото да бъде изнасилено от този милиардер, от специалния гост. И така, аз бях изнасилена, но бях принудена и да гледам.

– Много съжалявам, че си преживяла това. Не мога дори да си представя как се е чувствало едно 9-годишно момиче.

– Да, това е нещо, което не мога… Просто исках да защитя това малко момче. За мен беше толкова сложно, защото вече го познавах от мрежата. Неговата невинност просто сияеше. И в този момент почувствах толкова силно, че моята невинност вече беше изгубена. Чувствах се толкова стара в сравнение с него и обичах невинността му и исках да го защитя, а също и защото беше специален… Може би и защото плачеше толкова силно. Така че нямаше нищо, което да минимизира това, което се случваше пред мен. И беше просто… Да. Много ужасни неща се случиха, но за мен беше толкова трудно.

– На нас, които имаме съпричастност и състрадание, ни е много трудно да си представим, че не само един човек, а група хора могат да се съберат и да си казват един на друг: „Ще направим това. Какво мислиш?“ Защото повечето хора биха крещяли и биха се обадили на полицията или нещо подобно. Как изобщо… Аз дори не знам откъде да започна. Това е толкова ужасно.

– Да. И това е специалният клуб. Така че министърът на националната отбрана… първо има корупция и алчност, а след това… и освен това там са хората, които не са казали „не“, когато са се сблъскали с шестгодишно дете. Те вече са били подбрани от министъра, за да се увери, че няма да кажат „не“. Защото никога не съм имала някой, който да каже „не”, и винаги бях изумена, че те няма да кажат „Боже мой, това е малко момиченце, това е дете, няма да го направя”, така че те явно бяха педофили, а в системата, знаете, за да си педофил, трябва да си много изолиран, – не можеш, никой здрав човек не би помислил, че едно дете може да се използва за секс, това е пълна лудост, това е наистина болно, така че оттам започва всичко. Това изисква да си напълно болен, а тази болест, по моя опит, тези, които се нуждаеха от власт, бяха въвлечени в тази система, която на най-високите нива става напълно психопатична.

– Къде бяха родителите ти в това?

– Както казах, майка ми беше психично болна. Моят доведен баща беше изключително отсъстващ, това е описано в книгата ми. Опитах се да му кажа веднъж, когато бях дете, но той не ми повярва.

– Къде бяха те, къде те намираха, елитът?

– Майка ми имаше контактно лице, което не живееше толкова далеч. Тя беше графиня. Беше част от групата Opus Dei. Религиозна група. И така, определено ниво от Opus Dei беше замесено в тази мрежа. Kогато говорим за министъра, той беше масон, а определено ниво от масоните също беше замесено в тази мрежа. И мисля, че много от хората, които бяха привлечени, дойдоха чрез масоните или от някакъв клуб, някакво тайно общество, където вече бяха дадени обети да не се говори за нищо и така нататък. Така че до момента, в който бяха подбрани… Въпросът е колко много го искаш. Колко искаш властта и каквото и да е то, когато ти липсва самочувствие, но искаш властта, това не е просто амбиция, защото амбицията е свързана с Аза и е в синхрон с всичко, което си и с това, което искаш от живота, но тук става дума за чиста амбиция, защото ти липсва самочувствие поради предишна травма, така че бягаш от собствената си травма, от собствените си сенки, като се изкачваш по стълбицата. И това е, което ти се предлага. Знаете ли, колкото по-високо сте, толкова повече го искате, което означава, че колкото по-болен сте, толкова повече нямате чувство за себе си, толкова повече не сте свързани със себе си. Започва с педофилия, но това вече е наистина екстремно. Това е изключително често срещано. Така че е наистина екстремно да мислиш, че е нормално да виждаш детето като сексуален обект, това е лудост. Всички тези мъже се отнасяха с мен, сякаш бях шестгодишна проститутка, а аз знаех, че не съм. Това поне знаех.

– Знаеше ли, че това е погрешно?

– През първите години знаех, но после този американски милиардер, поради необичайни обстоятелства, които наистина са извън моето разбиране и нямат нищо общо с мен, се заинтересува от мен. И това ме доведе до това, което наричам глобалната мрежа, в която белгийците се опитваха много усилено да се свържат с тези хора, да правят бизнес с тях и всичко останало. И тогава децата, тези деца, третирани като подаръци, в тази система бяха тайната “валута”.