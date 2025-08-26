26.08.2025 | 11:23

„100% човек на Пеевски“: Кабинетът предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Той бе началник на Националния оперативен щаб на МВР по време на последните парламентарни избори, когато ДПС-Ново начало получи над 280 000 гласа

Министерският съвет ще предложи утре Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинборд. В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

„Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни“, коментира Росен Желязков. Той отбеляза, че кабинетът все още очаква президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС.

Утре министрите ще одобрят и предложенията за посланици, каза министър-председателят. Той не е съгласен, че процедурата се бави, както обяви президентът Румен Радев вчера. „Самата процедура се случва динамично във времето.

По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди МС да направи своите предложения с решение. Това предварително съгласуване има една цел – да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим“, каза Желязков, цитиран от БНТ.

Човек на Пеевски

Мирослав Рашков е сочен като „100% човек на Делян Пеевски“. За това има и няколко индикации. Той е считан за доста близък до Светлозар Лазаров, който бе главен секретар на МВР по време на управлението на ДПС и БСП (и „Атака“) в периода 2013-2014 г. Тогава премиер бе Пламен Орешарски, който предложи Пеевски за шеф на ДАНС и взриви държавата.

Освен това, Мирослав Рашков бе началник на Националния оперативен щаб на вътрешното ведомство по време на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. На тях ДПС-Ново начало на Делян Пеевски получи над 280 хиляди гласа. И по време на предизборната кампания, и след изборите МВР получи тежки обвинения, че е било със затворени очи, докато е вървял масов купен, контролиран и подправен вот (в секционните комисии) през тази формация (както и през ГЕРБ).

Според политически наблюдатели последните парламентарни избори са били вероятно най-манипулираните досега. Самият президент Румен Радев постави под въпрос честността им. Дни след вота той заяви: „Как е възможно множащите се сигнали и примери за купен и манипулиран вот да се виждат от всички, но да остават извън вниманието на отговорните институции.“ „Използвани ли са държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй? Впрегнат ли е бил криминалният контингент за набиране на гласове? Коя е политическата сила и кой е политическият лидер, които използват подобни уродливи практики?“, попита още Румен Радев.