06.07.2025 | 10:29

19-годишен уби трима на място, след като се колата му се заби в заведение

Фаталният инцидент е станал в Разград

19-годишен шофьор в Разград се вряза в заведение и уби трима, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Инцидентът е станал около 01:36 часа в нощта срещу неделя на ул. „Грънчарска“ в града.

Служителите на реда установили, че 19-годишен водач, който карал колата на баща си, изгубил контрол над автомобила и се блъснал в посетители в заведение.

На място са загинали трима мъже – на 58, 62 и 64 години. 58-годишният е гражданин на Северна Македония, постоянно пребиваващ в България.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Взети са и кръв и урина за химическо изследване.

Уведомена е прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.