06.07.2025 | 10:29
19-годишен уби трима на място, след като се колата му се заби в заведение
Фаталният инцидент е станал в Разград
19-годишен шофьор в Разград се вряза в заведение и уби трима, съобщиха от ОДМВР-Разград.
Инцидентът е станал около 01:36 часа в нощта срещу неделя на ул. „Грънчарска“ в града.
Служителите на реда установили, че 19-годишен водач, който карал колата на баща си, изгубил контрол над автомобила и се блъснал в посетители в заведение.
На място са загинали трима мъже – на 58, 62 и 64 години. 58-годишният е гражданин на Северна Македония, постоянно пребиваващ в България.
Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Взети са и кръв и урина за химическо изследване.
Уведомена е прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.
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