24 оставки в БСП вместо тази на лидера Зафиров

Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП подаде оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от „Позитано“ 20.
ИБ е насрочил заседание на пленума на 10 януари.
Изпълнителното бюро излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев утре, в състава й са Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, се казва в съобщението.
Членовете на Изпълнителното бюро на НС на БСП са:
1.Атанас Зафиров – председател;
2. Иван Tаков – зам.-председател по публични политики;
3. Калоян Паргов – зам.-председател по идейно и програмно развитие;
4. Иван Пешев – зам.-председател по партийна дейност;
5. Драгомир Стойнев – зам.-председател по парламентарна и законодателна дейност;
6. Иван Иванов – зам.-председател по регионална политика;
7. Деян Дечев – организационен секретар поорганизационна дейност и избори;
8. Атанас Атанасов – организационен секретар по организационна дейност и избори;
9. Цветелина Пенкова – организационен секретар по международна дейност;
10. Филип Попов – организационен секретар по обща координация и контрол по изпълнения на решенията;
11. Кирил Добрев;
12. Манол Генов;
13. Владимир Москов;
14. Борислав Гуцанов;
15. Кристиан Вигенин;
16. Жельо Бойчев;
17. Иван Ибришимов;
18. Йордан Младенов;
19. Трифон Панчев;
20. Калин Калапанков;
21. Стефан Бурджев;
22. Габриел Вълков;
23. Дора Янкова;
24. Динко Желев;
25. Николай Тишев.
