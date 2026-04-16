16.04.2026 | 10:29

250 милиарда долара за мир с Иран?

Израелска медия твърди, че такава цена се обсъжда в преговорите

Войната с Иран може да приключи с плащане на 250 милиарда долара, но не става въпрос за репарации, а за готовност на САЩ да създаде фонд за помощи за ислямската република. Това съобщи израелският новинарски портал JFeed, като се позова на Channel 12.

В замяна на помощта Техеран ще трябва да предаде обогатения си уран на САЩ или на някоя европейска страна, но пък в същото време от Вашингтон признават необходимостта на ислямската република от гражданска ядрена програма.

Американските власти настояват и йеменските бунтовници хуси да бъдат включени в споразумението. Те трябва да спрат огъня и да свалят икономическата блокада.

Междувременно „Уолстрийт Джърнъл“ коментира, че планът на САЩ се е провалил, а новото ръководство на Иран се оказало дори по-сурово от предишното.

Войната, която Тръмп започна, за да свали режима в Техеран, доведе до точно обратния резултат. Вместо „по-разумни“ лидери, на власт дойдоха „военачалници и поддръжници на апокалиптичен култ“.

„Войната промени режима – и не към по-добро. Създадохме реалност, която е по-лоша от тази, с която иранците се сблъскваха преди войната“, каза Цитринович, бившият ръководител на иранския клон на израелското военно разузнаване. Иранските власти – ветерани от Корпуса на ислямската гвардия – само затягат хватката си.